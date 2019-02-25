Задержанный экс-глава Генштаба Замана отрицает сговор с Януковичем

Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана отвергает подозрения о якобы его сговоре с на тот момент президентом Виктором Януковичем. Подозреваемый в государственной измене Замана уверяет, что может объяснить необходимость принятых им решений.

Заману задержали 25 февраля по подозрению в государственной измене. В этот же день Печерский райсуд Киева начал избирать ему меру пресечения. На заседании суда экс-начальник Генштаба ВСУ заявил: "Я военный, я не политик. Ознакомился с материалами предъявленного обвинения и хочу сказать, что все перекрутили". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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В чем заключается вероятная госизмена Заманы?

В период 2012-2014 годов Замана лично сократил состав ВСУ больше, чем предусматривалось Законом. Он расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе – зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел к эскадрилье.

В эти годы произошло уничтожение военных комиссариатов, что заблокировало мобилизации в 2014 году. А еще именно Замана издал директиву, согласно которой подчинил руководителю Военно-Морских сил (будущему предателю адмиралу Ильину) все части тактической группы "Крым" ВСУ. Это фактически парализовало сопротивление украинских военных в мирное время российской агрессии.

Замана убеждает, что уволил всех указанных в подозрении свидетелей за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Экс-глава Генштаба утверждает, что виделся с Януковичем только в официальной обстановке, и не может идти речи о каком-либо сговоре.

После того, как я отказался вводить войска (в Киев), он (Янукович) уволил меня,

– отметил Замана, добавив, что указания поступали не непосредственно от Януковича.

"Может, вы и нормальные люди, но на белое говорите "Черное"... Сфабриковали глупость", – сказал Замана, обращаясь к стороне обвинения.

Он заверил, что по каждому пункту принятых им решений готов дать обоснованные объяснения – почему то или иное сокращение было необходимым.

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"Я буду бороться, какое бы решение суд не принял, но это (подозрение) – наглая ложь", – добавил экс-начальник Генштаба.

Представители прокуратуры попросили суд взять Заману под стражу. Ведь только такая мера пресечения предусмотрена статьей о госизмене.

Адвокаты Заманы заявили, что подзащитный имеет проблемы со здоровьем и попросили приобщить к материалам дела документы о болезни Заманы. Адвокаты уверяли, что подозреваемый не собирается никуда убегать.