Затриманий екс-голова Генштабу Замана заперечує змову з Януковичем

Екс-начальник Генштабу Збройних сил України Володимир Замана відкидає підозри про нібито його змову з на той час президентом Віктором Януковичем. Підозрюваний у державній зраді Замана запевняє, що може пояснити необхідність ухвалених ним рішень.

Заману затримали 25 лютого за підозрою у державній зраді. Цього ж дня Печерський райсуд Києва почав обирати йому запобіжний захід. На засіданні суду екс-начальник Генштабу ЗСУ заявив: "Я військовий, я не політик. Ознайомився з матеріалами пред'явленого обвинувачення і хочу сказати, що все перекрутили". Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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У чому полягає ймовірна держзрада Замани? У період 2012-2014 років Замана особисто скоротив склад ЗСУ більше, ніж передбачалося Законом. Він розформував 70 військових частин і з'єднань, зокрема – зенітні ракетні бригади і дивізіони, 19 авіаційних частин, а бригаду тактичної авіації звів до ескадрильї.



У ці роки відбулося знищення військових комісаріатів, що заблокувало мобілізацію в 2014 році. А ще саме Замана видав директиву, згідно з якою підпорядкував керівнику Військово-Морських сил (майбутньому зраднику адміралу Ільїну) всі частини тактичної групи "Крим" ЗСУ. Це фактично паралізувало опір українських військових у мирний час російській агресії.

Замана переконує, що звільнив усіх вказаних у підозрі свідків через неналежне виконання посадових обов'язків.

Екс-голова Генштабу стверджує, що бачився з Януковичем тільки в офіційній обстановці, і не може мовитися про жодну змову.

Після того, як я відмовився вводити війська (до Києва), він (Янукович) звільнив мене,

– наголосив Замана, додавши, що вказівки надходили не безпосередньо від Януковича.

"Може, ви і нормальні люди, але на біле говорите: "Чорне"... Сфабрикували дурницю", – сказав Замана, звертаючись до сторони обвинувачення.

Він запевнив, що по кожному пункту прийнятих ним рішень готовий дати обґрунтовані пояснення – чому те чи інше скорочення було необхідним.

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"Я боротимусь, яке б рішення суд не ухвалив, але це (підозра) – нахабна брехня", – додав екс-начальник Генштабу.

Представники прокуратури попросили суд взяти Заману під варту. Адже тільки такий запобіжний захід передбачений статтею про держзраду.

Адвокати Замани заявили, що підзахисний має проблеми зі здоров'ям і попросили долучити до матеріалів справи документи про недугу Замани. Адвокати запевняли, що підозрюваний не збирається нікуди тікати.