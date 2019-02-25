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      Екс-голова Генштабу ЗСУ Замана про підозру: Нижче мого достоїнства читати цю галіматью

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      Екс-голові Генштабу ЗСУ Замані обирають запобіжний захід
      Екс-голові Генштабу ЗСУ Замані обирають запобіжний захід / Фото з відкритих джерел

      Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Володимирові Замані – колишньому начальнику Генерального штабу Збройних сил України. Його затримали 25 лютого та підозрюють у державній зраді.

      Відповідаючи на запитання судді щодо підозри Замана сказав: "Мені її вручали, але я вирішив, що це нижче мого достоїнства – читати цю галіматью".

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      При цьому екс-посадовець підтвердив, що прибув до суду в супроводі правоохоронців, та що вранці в нього був проведений обшук.

      У суді оголосили перерву до 19:00. Про це просив захист Замани, щоб мати час для ознайомлення з текстом підозри та матеріалами справи.

      Що відомо про Володимира Заману і в чому полягає його ймовірна держзрада? Замана має звання генерал-полковника. З 2012 року очолював Генеральний штаб ЗСУ. У лютому 2014 року під час Майдану Замана відмовився виконувати злочинний наказ тодішнього керівництва держави про застосування сили до мітингувальників і подав рапорт про звільнення. Після цього до червня 2014 року Замана був уповноваженим Верховної Ради з контролю за діяльністю Міноборони.

      За словами генпрокурора Юрія Луценка, у період 2012-2014 років Замана особисто скоротив склад ЗСУ більше, ніж передбачалося Законом. Він розформував 70 військових частин і з'єднань, зокрема – зенітні ракетні бригади і дивізіони, 19 авіаційних частин, а бригаду тактичної авіації звів до ескадрильї.

      У ці роки відбулося знищення військових комісаріатів, що заблокувало мобілізацію в 2014 році. А ще саме Замана видав директиву, згідно з якою підпорядкував керівнику Військово-Морських сил (майбутньому зраднику адміралу Ільїну) всі частини тактичної групи "Крим" ЗСУ. Це фактично паралізувало опір українських військових у мирний час російській агресії.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Збройні сили України Новини політики Розслідування Судді ГПУ Печерський суд Києва
      Джерело: 24 канал
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