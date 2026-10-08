Мужчина в розыске ТЦК планирует вернуться в Украину: как избежать задержания на границе

Мужчины, в розыске ТЦК, могут вернуться в Украину и избежать задержания на границе. Но об этом нужно позаботиться заранее.

Как это происходит и в каких случаях на границе могут задержать, рассказал кандидат юридических наук Евгений Филипец.

Как избежать задержания при въезде в Украину

Мужчины призывного возраста, которые длительное время проживают за границей, могут вернуться в Украину без риска задержания непосредственно на пограничном пункте и последующей принудительной доставки в военкомат.

Для этого нужно легализовать свое положение и заранее уладить все юридические "хвосты". В частности, заранее снять статус розыска и правильно оформить отсрочку. Тогда пересечение государственной границы не будет означать неизбежной мобилизации даже для тех, кто числится в базе ТЦК.

Активный статус в розыске и отсутствие возможности оформить отдельные виды отсрочек удаленно, по словам адвоката Филипца, – это самое большое препятствие для многих.

Уточнить учетные данные и подать заявление на отсрочку удаленно по телефону могут большинство мужчин.

Если речь идет о рождении третьего ребенка, процедуру легко пройти через "Резерв+".

Но бывают и более сложные случаи, например, оформление ухода за больными родителями или гибель близкого родственника на войне. Тогда законодательство требует лишь личного присутствия и посещения ЦПАУ.

Однако если мужчина в розыске и пытается въехать в страну, его могут задержать прямо на пограничном контроле еще до посещения государственного учреждения.

К слову, в приложении "Резерв+" несколько дней была недоступна функция оформления отсрочек от мобилизации, связанных с инвалидностью. Ограничение сняли 5 октября.