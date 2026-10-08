Як це відбувається, а коли на кордоні можуть й затримати, розповів кандидат юридичних наук Євген Филипець.

Як уникнути затримання на в'їзді в Україну

Чоловіки призовного віку, які тривалий час мешкають за кордоном, можуть повернутися до України без ризику затримання безпосередньо на прикордонному пункті та подальшого примусового доправлення до військкомату.

Для цього потрібно легалізувати своє становище та закрити всі юридичні "хвости" завчасно. Зокрема, заздалегідь зняти статус розшуку та правильно оформити відстрочку. Тоді перетин державного кордону не означатиме неминучої мобілізації навіть для тих, хто перебуває в базі ТЦК.

Активний статус розшуку та відсутність можливості оформити окремі види відстрочок на відстані, за словами адвоката Филипця, – це найбільша перешкода для багатьох.

Уточнити облікові дані та подати заяву на відстрочку віддалено телефоном можуть більшість чоловіків.

Якщо йдеться про народження третьої дитини, процедуру легко пройти через Резерв+.

Але бувають складніші випадки, наприклад, оформлення догляду за хворими батьками або загибель близького родича на війні. Тоді законодавство вимагає лише особистої присутності та відвідин ЦНАПу.

Але якщо чоловік має статус розшукуваного й намагається в'їхати до країни, його можуть затримати просто на прикордонному контролі ще до візиту до державної установи.

До слова, у застосунку Резерв+ кілька днів було недоступне оформлення відстрочок від мобілізації, пов'язаних з інвалідністю. Обмеження зняли 5 жовтня.