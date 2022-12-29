Укрзализныця сообщила о задержке поездов в результате обесточивания

Утром 29 декабря россияне устроили новую массированную атаку по территории Украины. Из-за точечного обесточивания инфраструктуры задержатся некоторые поезда.

Об этом сообщили в Укрзализныце. Какие поезда опоздают, читайте дальше.

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Какие поезда будут ехать не по графику

В Укрзализныце отметили, что по состоянию на 10:30 частично обесточены железные дороги в Донецкой, Харьковской, Сумской, Киевской, Львовской и Житомирской областях. С задержкой более 30 минут едут следующие поезда:

№7/8 Одесса — Харьков (+3 ч 30 мин);

№65/66 Умань — Харьков (+1 ч 25 мин);

№1/2 Харьков - Ивано-Франковск (+1 ч 03 мин);

№111/112 Киев - Изюм (+46 мин);

№11/12 Львов - Одесса (+43 мин);

№45/46 Харьков - Ужгород (+35 мин);

№61/62 Харьков - Одесса (+33 мин);

№129/130 Кременчуг - Ворохта (+30 мин).

Кроме того, поезд 38 Запорожье-Киев прибыл на 20 минут позже графика – задержался на Славгороде-Синельниково. Там посреди колеи лежали обломки сбитого ВСУ "Шахеда".

Отмечаем, что силы ПВО ВСУ – единственные, кому официально разрешается сорить на путях Укрзализныци,

– пошутили в пресс-службе.

Заметим, что никакого упраздненного рейса не было. Железная дорога продолжает функционировать даже под обстрелами.

Опоздавшим на поезд из-за тревоги пассажиры могут поехать другим рейсом

Сотрудники Укрзализныци успокоили людей, которые боятся опоздать на поезд. Они сообщили, что в случае опоздания из-за тревоги на свой поезд, пассажиры могут с тем же билетом в течение суток доехать куда следует любым другим рейсом того же направления.

Кроме того, на вокзалах работают "Крепости несокрушимости". Все они имеют резервное питание и питают людей. Обратите внимание, что посадка и высадка проходит через подземные переходы где это возможно.