Об этом сообщили в "Киевпастранс". Там рассказали о задержках в движении трамваев и троллейбусов.

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Что известно о задержках в движении трамваев и троллейбусов в Киеве

Сначала около 17:40 было сообщено о задержке движения трамваев по маршрутам номер 14 и 15 по улице Дегтяревская. Причина задержки в "Киевпастранс" указали – отсутствие электроэнергии. Там было организовано движение автобусов.

Впоследствии в компании заявили о задержке еще ряда маршрутов и троллейбусов. Причина их задержки также отсутствие напряжения.

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