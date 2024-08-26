Про це повідомили в "Київпастранс". Там розповіли про затримки у русі трамваїв та тролейбусів.

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Що відомо про затримки у русі трамваїв та тролейбусів у Києві

Спершу близько 17:40 було повідомлено про затримку руху трамваїв за маршрутами номер 14 та 15 по вулиці Дегтярівська. Причина затримки у "Київпастранс" вказали – відсутність електроенергії. Там було організовано рух автобусів.

Згодом у компанії заявили про затримку ще низки маршрутів та тролейбусів. Причина їх затримки є також відсутність напруги.

Який ще транспорт затримується: