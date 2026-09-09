Об этом говорится на сайте Укрзализныци.

Какие поезда задерживаются?

Всего в списке сервиса "Укрзализныци" – более 40 рейсов с различным временем задержки.

№121/122 Киев-Пассажирский – Николаев – 5 часов 30 минут;

№31/32 Запорожье-1 – Пшемыśl Главный – 4 часа 52 минуты;

№3/4 Днепр-Главный – Ужгород – 4 часа 52 минуты;

№43/44 Днепр-Главный – Ивано-Франковск – 3 часа 20 минут;

№7/8 Одесса-Главная – Харьков-Пассажирский – 3 часа 18 минут;

№253/254 Кривой Рог-Главный – Одесса-Главная – 3 часа;

№53/54 Днепр-Главный – Одесса-Главная – 3 часа;

№121/122 Николаев – Киев-Пассажирский – 3 часа;

№15/16 Харьков-Пассажирский – Черновцы – 2 часа 56 минут;

№143/144 Сумы – Рахов – 2 часа 45 минут;

№259/260 Черкассы – Чоп – 2 часа 24 минуты;

№285/286 Львов – Днепр-Главный – 2 часа 21 минута;

№41/42 Трускавец – Днепр-Главный – 2 часа 21 минута;

№39/40 Запорожье-1 – Солотвино-1 – 2 часа 2 минуты;

№3/4 Ужгород – Днепр-Главный – 1 час 55 минут;

№7/8 Харьков-Пассажирский – Одесса-Главная – 1 час 55 минут;

№31/32 Пшемысль-Главный – Запорожье-1 – 1 час 55 минут;

№257/258 Черкассы – Ясиня – 1 час 53 минуты;

№129/130 Полтава-Южная – Мукачево – 1 час 51 минута;

№131/132 Кременчуг-Пассажирский – Мукачево – 1 час 51 минута;

№67/68 Киев-Пассажирский – Варшава Западная – 1 час 48 минут;

№79/80 Днепр-Главный – Львов – 1 час 48 минут;

№93/94 Харьков-Пассажирский – Хелм – 1 час 30 минут;

№705/706 Пшемысль-Главный – Киев-Пассажирский – 1 час 21 минута;

№43/44 Ивано-Франковск – Днепр-Главный – 1 час 18 минут;

№69/70 Кременчуг-Пассажирский – Пшемыśl-Главный – 1 час 15 минут;

№35/70 Одесса-Главная – Пшемысль-Главный – 1 час 15 минут;

№67/68 Варшава-Западная – Киев-Пассажирский – 1 час 10 минут;

№19/20 Хелм – Киев-Пассажирский – 1 час 10 минут;

№715/716 Пшемысль Главный – Киев-Пассажирский – 1 час 1 минута;

№1/2 Рахов – Харьков-Пассажирский – 1 час;

№113/114 Харьков-Пассажирский – Ужгород – 56 минут;

№243/244 Черновцы – Черкассы – 55 минут;

№61/62 Ивано-Франковск – Днепр-Главный – 50 минут;

№261/262 Черновцы – Днепр-Главный – 50 минут;

№725/726 Харьков-Пассажирский – Киев-Пассажирский – 48 минут;

№ 87/88 Ковель-Пассажирский – Днепр-Главный – 47 минут;

№293/294 Кривой Рог-Главный – Рахов – 44 минуты;

№81/82 Киев-Пассажирский – Ужгород – 44 минуты;

№93/94 Хелм – Харьков-Пассажирский – 38 минут;

№13/14 Киев-Пассажирский – Солотвино-1 – 34 минуты;

№103/104 Львов – Берестин – 18 минут.

В сервисе "Укрзализныци" отмечают, что задержка рассчитывается автоматически, поэтому ее продолжительность может меняться. Во время воздушных тревог, эвакуаций и объездов задержка может увеличиваться, а если поезд в дальнейшем будет двигаться быстрее – сокращаться.

Пассажирам рекомендуют следить за актуальным статусом своего рейса перед поездкой и непосредственно во время движения, ведь ситуация на железной дороге может оперативно меняться.

Напомним, 9 сентября враг атаковал железнодорожную станцию в Харьковской области, в результате чего был поврежден поезд, курсирующий по маршруту Харьков – Изюм. Вражеский беспилотник типа "Шахед" попал в заднюю часть поезда около 10:00. После удара на месте возник пожар.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали 6 человек. На месте работают бригады скорой медицинской помощи, пострадавшим оказывается необходимая помощь. Инцидент произошел на железнодорожной станции вблизи села Искра.

В настоящее время информация о последствиях вражеского удара и состоянии пострадавших уточняется.