В частности, поезда из Харькова задерживаются на 10 часов из-за обстрела, сообщили в Укрзализныце.
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Россияне атаковали железную дорогу на Полтавщине
В ночь на 4 августа россияне обстреляли Полтавскую область. Отмечалось, что повреждена железнодорожная инфраструктура: пути, контактная сеть, опоры. Поэтому, пришлось изменить маршруты некоторых поездов, что повлекло задержки движения.
В результате атаки задерживаются ряд поездов
В Укрзализныце сообщили, что продолжают работать над преодолением последствий ночного обстрела инфраструктуры на Полтавщине.
По состоянию на 12:50 есть ряд значительных задержек:
- 21/22 Харьков – Львов +10:34
- 103/104 Краматорск – Львов +10:34
- 1/2 Харьков – Ивано-Франковск +10:06
- 201/202 Харьков – Ворохта +10:06
- 63/64 Харьков – Львов +4:57
- 111/112 Изюм – Львов +4:57
- 112/111 Львов – Изюм +2:25
В Укрзализныце также отметили, что это, в свою очередь означает, что будет ощутимое влияние и на отправку двух обратных рейсов сегодня вечером:
- 64/63 Львов – Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания;
- 112/111 Львов – Изюм отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания.
- 2/1 Ивано-Франковск – Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 3 часа позже своего расписания;
- 202/201 Ворохта – Харьков отправится с конечной по графику, но получит стоянку вне графика на станции Ивано-Франковск продолжительностью около 3 часов.
В компании извинились за неудобства и отметили, что с самой ночи работают над тем, чтобы максимально быстро доставить украинцев в нужный пункт назначения.