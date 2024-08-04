В частности, поезда из Харькова задерживаются на 10 часов из-за обстрела, сообщили в Укрзализныце.

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Россияне атаковали железную дорогу на Полтавщине

В ночь на 4 августа россияне обстреляли Полтавскую область. Отмечалось, что повреждена железнодорожная инфраструктура: пути, контактная сеть, опоры. Поэтому, пришлось изменить маршруты некоторых поездов, что повлекло задержки движения.

В результате атаки задерживаются ряд поездов

В Укрзализныце сообщили, что продолжают работать над преодолением последствий ночного обстрела инфраструктуры на Полтавщине.

По состоянию на 12:50 есть ряд значительных задержек:

21/22 Харьков – Львов +10:34

103/104 Краматорск – Львов +10:34

1/2 Харьков – Ивано-Франковск +10:06

201/202 Харьков – Ворохта +10:06

63/64 Харьков – Львов +4:57

111/112 Изюм – Львов +4:57

112/111 Львов – Изюм +2:25

В Укрзализныце также отметили, что это, в свою очередь означает, что будет ощутимое влияние и на отправку двух обратных рейсов сегодня вечером:

64/63 Львов – Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания;

112/111 Львов – Изюм отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания.

2/1 Ивано-Франковск – Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 3 часа позже своего расписания;

202/201 Ворохта – Харьков отправится с конечной по графику, но получит стоянку вне графика на станции Ивано-Франковск продолжительностью около 3 часов.

В компании извинились за неудобства и отметили, что с самой ночи работают над тем, чтобы максимально быстро доставить украинцев в нужный пункт назначения.

Важно! Поврежденные участки инфраструктуры железнодорожники уже восстановили.