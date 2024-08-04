Зокрема, потяги з Харкова затримуються на 10 годин через обстріл, повідомили в "Укрзалізниці".
Дивіться також Уночі агресор намагався вдарити по Полтавщині: чи є влучання й постраждалі
Росіяни атакували залізницю на Полтавщині
В ніч на 4 серпня росіяни обстріляли Полтавську область. Зазначалось, що пошкоджено залізничну інфраструктуру: колії, контактну мережу, опори. Відтак, довелося змінити маршрути деяких поїздів, що спричинило затримки руху.
Унаслідок атаки затримуються низка поїздів
В Укрзалізниці повідомили, що продовжують працювати над подоланням наслідків нічного обстрілу інфраструктури на Полтавщині.
Станом на 12:50 є низка значних затримок:
- 21/22 Харків – Львів +10:34
- 103/104 Краматорськ – Львів +10:34
- 1/2 Харків – Івано-Франківськ +10:06
- 201/202 Харків – Ворохта +10:06
- 63/64 Харків – Львів +4:57
- 111/112 Ізюм – Львів +4:57
- 112/111 Львів – Ізюм +2:25
В Укрзалізниці також наголосили, що це своєю чергою означає, що буде відчутний вплив і на відправлення двох зворотних рейсів сьогодні ввечері:
- 64/63 Львів – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;
- 112/111 Львів – Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу.
- 2/1 Івано-Франківськ – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 3 години пізніше свого розкладу;
- 202/201 Ворохта – Харків вирушить з кінцевої за графіком, але отримає стоянку поза графіком на станції Івано-Франківськ тривалістю близько 3 годин.
У компанії перепросили за незручності та зазначили, що від самої ночі працюють над тим, щоб максимально швидко доставити українців до потрібного пункту призначення.