Об этом свидетельствуют данные официального портала мониторинга Укрзализныци.

Какие поезда опаздывают?

По состоянию на 11:20 наибольшее отклонение от расписания зафиксировано в движении поезда №121/122 Николаев – Киев. Его задержка составляет 16 часов 33 минуты.

Существенные отклонения от расписания также наблюдаются у поездов №109/110 Николаев – Львов, который задерживается на 12 часов 37 минут, а также у рейсов №233/234 Кривой Рог – Черновцы и №293/294 Кривой Рог – Рахов, которые отстают почти на 12 часов.

Кроме того, поезд №3/4 Днепр – Ужгород задерживается более чем на 10 часов, а рейсы №285/286 Львов – Днепр и №42/42 Трускавец – Днепр следуют с опозданием более чем на 7,5 часа. Значительное количество других пассажирских поездов курсирует с отклонениями от одного до четырех часов.

Напомним, что враг систематически наносит удары по железнодорожной инфраструктуре. В частности, в ночь на 21 сентября российские войска провели атаку на Лозовую в Харьковской области, нанеся удары по жилым домам и железнодорожной станции. По предварительным данным, город подвергся атаке пяти беспилотников типа "Герань". К счастью, люди на железнодорожной станции во время удара находились в укрытиях.

Утром 20 сентября российские ударные беспилотники провели атаку на объект железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области. В результате попадания вспыхнул пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Люди не пострадали, а специалисты в настоящее время оценивают повреждения железнодорожной инфраструктуры.

Во время атаки 17 сентября были повреждены вокзал в Берестине в Харьковской области и инфраструктура станции кольцевой электрички "Никольская Слободка" в Киеве.