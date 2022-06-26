Задержки на польской железной дороге: в УЗ рассказали о возобновлении движения поездов

Из-за ремонтных работ на польской железной дороге сообщили о задержке ряда поездов. Они уже практически возобновили свое движение.

В Укрзализныце напомнили, что причиной задержки поездов было повреждение контактной сети на участке Медика – Перемышль в Польше. В результате минимум 5 поездов с украинцами на борту не смогли проехать.

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Пассажирам организовали бесплатный трансфер

По состоянию на 21:34 25 июня движение поездов на участке Мостиска – Медика возобновили, однако продолжались ремонтные работы на участке польской железной дороги в Перемышль. Поэтому для пассажиров организовали бесплатный трансфер на автобусах:

для пассажиров поездов №36/35 и №54/53 – от станции Медика до Перемышля с возможностью пересесть на автобус в Краков.

для пассажиров поезда №32/31 – от станции Медика.

Пассажирам, ожидающим посадку на ночные поезда во Львов, Киев и Одессу от станции Перемышль, предложили добраться автобусными шаттлами от вокзала до станции Медика с последующей посадкой на один из ночных поездов. Также по билетам на ночные поезда можно было сесть на поезд Интерсити+ №706 при наличии там свободных мест.

Пассажирам, которые будут прибывать в Украину после значительной задержки на границе, железнодорожники организуют удобные пересадки и с помощью партнеров WCK — питание на станции Львов. Просьба к пассажирам обращаться по детали к начальнику поезда или старшему стюарду,

– рассказали в Укрзализныце.

Приблизительно в 2:00 посадка на поезд Интерсити+ №706/705 Перемышль – Киев завершилась. Он отправился со станции Перемышль, в том числе с пассажирами ночного пассажирского поезда №54/53 Перемышль – Киев, пересадка на который состоится на станции Мостиска.

Следом за ним от Перемышля в направлении Днепра и Запорожья поедет поезд №32/31 также с возможностью пересадки пассажиров на киевский рейс. После этого в Перемышль сможет заехать скоростной поезд №715/716. Таким образом очереди на въезде в Польшу уже не будет.

"Приносим искренние извинения и отрабатываем с польскими коллегами более эффективные пути решения аналогичных ситуаций", – добавили в Укрзализныце.

Пассажиров призвали заранее информировать поездную бригаду о любых критических пересадках по Львову и Киеву, чтобы компания могла оперативно найти решение.

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