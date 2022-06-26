В Укрзалізниці нагадали, що причиною затримки потягів було пошкодження контактної мережі на ділянці Медика – Перемишль у Польщі. Внаслідок цього мінімум 5 поїздів з українцями на борту не змогли проїхати.

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Пасажирам організували безкоштовний трансфер

Станом на 21:34 25 червня рух потягів на ділянці Мостиська – Медика відновили, проте тривали ремонтні роботи на ділянці польської залізниці до Перемишля. Тому для пасажирів організували безкоштовний трансфер автобусами:

для пасажирів поїздів №36/35 та №54/53 – від станції Медика до Перемишля з можливістю пересісти на автобус до Кракова.

для пасажирів поїзда №32/31 – від станції Медика.

Пасажирам, які очікують на посадку на нічні поїзди до Львова, Києва та Одеси від станції Перемишль, запропонували дістатися автобусними шатлами від вокзалу до станції Медика з наступною посадкою на один з нічних потягів. Також за квитками на нічні поїзди можна було сісти на поїзд Інтерсіті+ №706, якщо там будуть вільні місця.

Пасажирам, які прибуватимуть в Україну після значної затримки на кордоні, залізничники організують зручні пересадки та за допомогою партнерів з WCK — харчування на станції Львів. Прохання до пасажирів звертатися по деталі до начальника поїзда або старшого стюарда,

– розповіли в Укрзалізниці.

Приблизно о 2:00 посадка на потяг Інтерсіті+ №706/705 Перемишль – Київ завершилась. Він вирушив зі станції Перемишль, зокрема з пасажирами нічного пасажирського поїзда №54/53 Перемишль – Київ, пересадка на який відбудеться на станції Мостиська.

Слідом за ним від Перемишля у напрямку Дніпра та Запоріжжя поїде потяг №32/31 також з можливістю пересадки пасажирів на київський рейс. Після цього до Перемишля зможе заїхати швидкісний поїзд №715/716. Так, черги на в'їзді до Польщі вже не буде.

"Приносимо щирі вибачення і відпрацьовуємо з польськими колегами більш ефективні шляхи вирішення аналогічних ситуацій", – додали в Укрзалізниці.

Пасажирів закликали заздалегідь інформувати поїзну бригаду про будь-які критичні пересадки по Львову та Києву, щоб компанія мала змогу оперативно знайти рішення.

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