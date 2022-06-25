Потяги до Перемишля з України затримують на 12 годин

Мовиться про потяги з Одеси та Києва до Перемишля. Така ситуація склалася через пошкодження контактної мережі на польській залізниці. Про це повідомила Укрзалізниця.

Головне Ворог атакував десятками ракет, у ГУР спрогнозували час кінця війни: основне за 122 день війни

Зазначається, що наразі в черзі на кордоні перебувають 3 українські поїзди, ще 1 чекає дозволу на відправку з Перемишля.

Продовжуються ремонтні роботи на польській залізниці: наразі в черзі на кордоні 3 українські поїзди, ще 1 чекає дозволу на відправку з Перемишля,
– йдеться у повідомленні.

Так, затримки поїздів з Одеси та Києва до Перемишля становлять майже 12 годин. Також затримується рейс із Запоріжжя та зворотний рейс Інтерсіті+ з Перемишля до Києва.

Затримка спричинена пошкодженням контактної мережі на польській залізниці. Наразі польські колеги докладають зусиль для якнайшвидшого поновлення руху. Раніше передбачалося, що затримка становитиме до 5 годин, а пасажирів поїздів мали пересадити на інший транспорт.

Укрзалізниця просить вибачення у всіх пасажирів. У компанії підкреслили, що триматимуть своїх клієнтів в курсі щодо поновлення руху.

Коротко про останні новини від Укрзалізниці

Вас може це зацікавити – в Укрзалізниці розповіли, що планують зробити з "золотим" вагоном із маєтку Медведчука: дивіться відео