Потяги до Перемишля з України затримують на 12 годин

Мовиться про потяги з Одеси та Києва до Перемишля. Така ситуація склалася через пошкодження контактної мережі на польській залізниці. Про це повідомила Укрзалізниця.

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Зазначається, що наразі в черзі на кордоні перебувають 3 українські поїзди, ще 1 чекає дозволу на відправку з Перемишля.

Продовжуються ремонтні роботи на польській залізниці: наразі в черзі на кордоні 3 українські поїзди, ще 1 чекає дозволу на відправку з Перемишля,

– йдеться у повідомленні.

Так, затримки поїздів з Одеси та Києва до Перемишля становлять майже 12 годин. Також затримується рейс із Запоріжжя та зворотний рейс Інтерсіті+ з Перемишля до Києва.

Затримка спричинена пошкодженням контактної мережі на польській залізниці. Наразі польські колеги докладають зусиль для якнайшвидшого поновлення руху. Раніше передбачалося, що затримка становитиме до 5 годин, а пасажирів поїздів мали пересадити на інший транспорт.

Укрзалізниця просить вибачення у всіх пасажирів. У компанії підкреслили, що триматимуть своїх клієнтів в курсі щодо поновлення руху.

Коротко про останні новини від Укрзалізниці

19 червня у Черкаській області стався збіг двох вантажних вагонів. Їхні вагони зійшли з рейок. Через це також затримувались потяги.

Внаслідок російської агресії мешканці Ірпеня, що на Київщині, втратили домівки. Тому Укрзалізниця створила Залізне містечко. Зокрема вони зможуть жити в тимчасових поселеннях – купейних вагонах. Там є кондиціонери та санвузли.

Варто пригадати, що на вокзалі Києва у людей перевіряють речі. Глава Укрзалізниці Олександр Камишін повідомив, що у воєнний час особливих нововведень немає, а от контроль за виконанням правил посилився.

Саме тому у поїздах не варто намагатися перевозити будь-які небезпечні предмети. Зокрема заборонена будь-яка холодна зброя.

9 червня повідомили, що на Центральному залізничному вокзалі Києва встановили систему ретельного огляду пасажирів та багажу. Мовиться про металошукачі. З їхньою допомогою перевірятимуть пасажирів та багаж.