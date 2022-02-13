О сюжетах 24 канала, которые стали самыми популярными за неделю – узнавайте дальше.

К теме "Не паникуй, готовься": во Львове провели военное обучение для гражданских

Проверка от Ляшко

В Одессе медикам детской больницы не выплачивали зарплату. Им задолжали примерно 11 миллионов гривен из-за халатности руководства. В больницу с проверкой даже приехал сам министр здравоохранения.

Заоблачный долг одесским медикам: смотрите сюжет 24 канала

Стрелковые учения педагогов

Директора львовских школ и лицеев приняли участие в стрелковых учениях. Педагоги осваивают умения владения оружием по новой программе национального сопротивления в случае масштабной агрессии России.

Как прошли учения директоров школ и лицеев: узнайте в видео

Проверка бомбоубежищ

В Херсоне решили проверить состояние бомбоубежищ, которые можно использовать в случае необходимости. Однако при осмотре укрытия обнаружили определенные проблемы. Наводить порядок в помещении начали только полгода назад.

Особенности бомбоубежищ в Херсоне: смотрите видео

Заоблачные суммы за газ

На Львовщине жителям пришли слишком высокие цены на газ. Из-за этого под "Львовгазом" образовались очереди из недовольных людей, возмущенных заоблачными платежками, в которых даже не указаны показатели.

Проблемы с платежками за газ: смотрите сюжет 24 канала

Учения на границе с Крымом

Возле оккупированного Крыма состоялись масштабные учения. Они прошли вблизи одного из самых опасных участков. Более 1 300 правоохранителей отточили мастерство противодействия вражеским силам.

Вблизи Крыма состоялись мощные учения: смотрите видео