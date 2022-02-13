Про сюжети 24 каналу, які стали найпопулярнішими за тиждень – дізнавайтесь далі.

До теми "Не панікуй, готуйся": у Львові провели військовий вишкіл для цивільних

Перевірка від Ляшка

В Одесі медикам дитячої лікарні не виплачували зарплату. Їм заборгували приблизно 11 мільйонів гривень через халатність керівництва. До лікарні з перевіркою навіть приїхав сам міністр охорони здоров'я.

Захмарний борг одеським медикам: дивіться сюжет 24 каналу

Стрілецькі навчання освітян

Директори львівських шкіл та ліцеїв узяли участь у стрілецьких навчаннях. Освітяни опановують уміння володіння зброєю за новою програмою національного спротиву у разі масштабної агресії Росії.

Як відбулись навчання директорів шкіл та ліцеїв: дізнайтесь у відео

Перевірка бомбосховищ

У Херсоні вирішили перевірити стан бомбосховищ, які можна використовувати у разі потреби. Проте під час огляду укриття виявили певні проблеми. Наводити лад у приміщенні почали лише пів року тому.

Особливості бомбосховищ у Херсоні: дивіться відео

Захмарні суми за газ

На Львівщині мешканці прийшли надто високі ціни на газ. Через це під "Львівгазом" утворились черги з невдоволених людей, які обурені захмарними платіжками, у яких навіть не вказані показники.

Проблеми з платіжками за газ: дивіться сюжет 24 каналу

Навчання на межі з Кримом

Біля окупованого Криму відбулись масштабні навчання. Вони відбулись поблизу однієї з найнебезпечніших ділянок. Понад 1300 правоохоронців відточили майстерність протидії ворожим силам.

Поблизу Криму відбулися потужні навчання: дивіться відео