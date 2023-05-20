Пока внимание было приковано к Князеву и Верховному Суду: Насирову уменьшили залог на 416 миллионов

Накануне стражи порядка поймали на главу Верховного Суда Всеволода Князева. Ему передали взятку в размере 2,7 миллиона долларов. Интересно, что суетой в ВС уже даже успели воспользоваться.

По имеющейся информации, следственная судья ВАКС Лариса Задорожная извлекла выгоду в том, что внутри Верховного Суда была суета. Известно, что 16 мая она решила снизить залог бывшему главе ГФС Роману Насирову с 523 до 107 миллионов гривен.

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Уменьшила размер залога в четыре раза

Как отмечает Центр противодействия коррупции, Задорожная воспользовалась моментом. Тогда, когда внимание общественности было приковано именно к многомиллионной взятке в Верховном Суде, она изменила сумму залога Насирову.

Следует заметить, что это может быть самое обычное совпадение. Даже если так произошло, то к судье есть еще ряд вопросов.

Прежде всего, в Центре отмечают, что соответствующее решение полностью противоречит решению следственного судьи Мовчан. Последняя месяц назад оставила Насирова под стражей до 5 июня и оставила сумму залога в размере 523 миллионов гривен.

Судья Мовчан, озвучивая постановление, отметила, что соответствующая сумма может обеспечить надлежащее поведение Насирову. А еще она может предотвратить риски и достаточно будет стимулировать экс-главу ГФС выполнять свои обязательства. В Центре подчеркивают, что им непонятно, почему Задорожная решила снизить эту сумму в четыре раза.

"В-третьих, следственный судья Мовчан в том же решении пришел к выводу, что 523 миллиона гривен НЕ ЗАРАБОТАЮТ НЕУМЕРНЫМИ для Насирова. Более того, 8 мая апелляция ВАКС оставляет это решение без изменений. Однако Задорожный это не мешает "сбросить" 416 миллионов", – говорят в Центре.

Следует также понимать, что защита ходатайствовала не об уменьшении размера залога. Адвокаты Насирова просили изменить меру пресечения. Чтобы экс-глава ГФС покинул СИЗО и был под ночным домашним арестом. Мол, в Лукьяновском изоляторе отсутствуют бомбоубежища, а самому Насирову необходимы медицинские обследования. И это при том, что его состояние здоровья удовлетворительное.

А еще опубликованный отчет об автораспределении свидетельствует о том, что Задорожная была единственной судьей, которая могла рассматривать ответное ходатайство. У аналитиков Центра возникает вопрос, куда же делась в этом случае следственная судья Мовчан.

Предполагаем, что по классике у нее был отпуск или командировка и то, что именно в это время защита подала ходатайство об изменении предупреждения, банальное стечение обстоятельств,

– говорят в Центре.

Обратите внимание, что Насиров по состоянию на 19 мая остается в СИЗО. Напомним, что экс-глава ГФС подозревается в том, что он мог получить 722 миллиона неправомерной выгоды. Эти средства были возмещены НДС фирмам агробарона Бахматюка.