За наявною інформацією, слідча суддя ВАКС Лариса Задорожна виявила вигоду у тому, що всередині Верховного Суду була метушня. Відомо, що 16 травня вона вирішила зменшити заставу колишньому главі ДФС Роману Насірову з 523 до 107 мільйонів гривень.

Читайте також Ексголові Верховного Суду Князєву обрали запобіжний захід

Зменшила розмір застави в чотири рази

Як зазначають у Центрі протидії корупції, Задорожна скористалася моментом. Тоді, коли увага громадськості була прикута саме до багатомільйонного хабаря у Верховному Суді, вона змінила суму застави Насірову.

Слід зауважити, що це може бути звичайнісінький збіг. Навіть якщо так сталося, то до судді є ще низка питань.

Передовсім у Центрі зазначають, що відповідне рішення повністю суперечить ухвалі слідчої судді Мовчан. Остання місяць тому залишила Насірова під вартою до 5 червня та залишила суму застави у розмірі 523 мільйони гривень.

Суддя Мовчан, озвучуючи ухвалу, зазначила, що відповідна сума може забезпечити належну поведінку Насірову. А ще вона може запобігти ризикам та достатньо стимулюватиме ексглаву ДФС виконувати свої зобов'язання. У Центрі підкреслюють, що їм не зрозуміло, чому Задорожна вирішила зменшити цю суму в чотири рази.

"По-третє, слідча суддя Мовчан в тому ж рішенні дійшла висновку, що 523 мільйонів гривень НЕ Є ЗАВІДОМО НЕПОМІРНИМИ для Насірова. Ба більше, 8 травня апеляція ВАКС залишає це рішення без змін. Однак Задорожній це не заважає "скинути" 416 мільйонів", – кажуть у Центрі.

Слід також розуміти, що захист клопотав не про зменшення розміру застави. Адвокати Насірова прохали змінити запобіжний захід. Щоб ексглава ДФС покинув СІЗО та був під нічним домашнім арештом. Мовляв, у Лук'янівському ізоляторі відсутні бомбосховища, а самому Насірову необхідні медичні обстеження. І це при тому, що його стан здоров'я задовільний.

А ще опублікований звіт про авторозподіл справ свідчить про те, що Задорожна була єдиною суддею, яка могла розглядати відповідне клопотання. В аналітиків Центру виникає питання, куди ж ділася у цьому випадку слідча суддя Мовчан.

Припускаємо, що за класикою у неї була відпустка або відрядження і те, що саме в цей час захист подав клопотання про зміну запобіжки, банальний збіг обставин,

– кажуть у Центрі.

Звернімо увагу, що Насіров станом на 19 травня залишається у СІЗО. Нагадаємо, що ексглаву ДФС підозрюють у тому, що він міг отримати 722 мільйонів неправомірної вигоди. Ці кошти були від відшкодування ПДВ фірмам агробарона Бахматюка.