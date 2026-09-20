Часть Киева окутала дымка, чувствуется запах гари: в чем причина

На правом берегу Киева возможно появление задымления и ощутимый запах гари из-за пожаров, вспыхнувших в области в результате вражеских атак. Несмотря на это, показатели качества воздуха в настоящее время находятся в пределах нормы и оцениваются как удовлетворительные.

Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

Что известно о задымлении, которое фиксируется в Киеве?

Мониторинговые датчики на юго-западных окраинах столицы фиксируют безопасное состояние атмосферного воздуха. Угрозы для здоровья большинства жителей города пока нет.

Однако специалисты предупреждают, что люди с заболеваниями дыхательной системы или повышенной чувствительностью к загрязнениям могут испытывать незначительный дискомфорт.

В случае появления ощутимого запаха дыма горожанам рекомендуется закрыть окна в помещениях, ограничить длительное пребывание на улице и воздержаться от интенсивных физических тренировок на открытом воздухе. Следить за показателями в режиме реального времени можно в приложении "Киев Цифровой".

Масштабные пожары в Киевской области вспыхнули после почти суток непрерывных российских обстрелов. В результате вражеских ударов повреждены жилые дома, склады, хозяйственные и производственные помещения, а также территория сельскохозяйственного предприятия.

Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в результате вражеской атаки погибли четыре человека – женщина и трое детей.

Напомним, 31 августа в Киевской области после вражеских атак зафиксировали временное ухудшение качества атмосферного воздуха в пяти населенных пунктах – Иванкове, Вышгороде, Василькове, Обухове и Броварах. Результаты среднесуточных наблюдений показали умеренные концентрации мелкодисперсной пыли, которая могла вызывать незначительный дискомфорт при дыхании у чувствительных людей.