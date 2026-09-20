Про це повідомили у Київській міській держадміністрації.

Що відомо про задимлення, яке фіксують у Києві?

Моніторингові датчики на південно-західних околицях столиці фіксують безпечний стан атмосферного повітря. Загрози для здоров'я більшості жителів міста наразі немає.

Однак фахівці застерігають, що люди із захворюваннями дихальної системи або підвищеною чутливістю до забруднень можуть відчувати незначний дискомфорт.

У разі появи відчутного запаху диму містянам рекомендують зачинити вікна в помешканнях, обмежити тривале перебування на вулиці та утриматися від інтенсивних фізичних тренувань на відкритому повітрі. Стежити за показниками в режимі реального часу можна у застосунку Київ Цифровий.

Масштабні пожежі в Київській області спалахнули після майже доби безперервних російських обстрілів. Унаслідок ворожих ударів пошкоджені житлові будинки, склади, господарчі й виробничі приміщення, а також територія сільськогосподарського підприємства.

Очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що внаслідок ворожої атаки загинули чотири людини – жінка та троє дітей.

Нагадаємо, 31 серпня на Київщині після ворожих атак зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря у п'яти населених пунктах – Іванкові, Вишгороді, Василькові, Обухові та Броварах. Результати середньодобових спостережень показали помірні концентрації дрібнодисперсного пилу, який міг спричиняти незначний дискомфорт під час дихання у чутливих людей.