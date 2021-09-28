Глава ведомства пошутил, что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут, поэтому посоветовал покупать тюрьмы.

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Минюст подал на выбор сразу 3 тюрьмы. Их передали Фонду госимущества для продажи на аукционах.

Ковельская колония

Тюрьма, расположенная в Ковеле на улице Шевченко, 20, стоит 41 624 692 гривны. Земельный участок имеет площадь 4,86 ​​гектара.

Состояние – "заезжай и живи",

– отметил Малюська.

Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12

Расположено в селе Тростянец Долинского района. Стартовая цена этой тюрьмы составляет 7 858 392 гривны, а площадь земельного участка – более 67 гектаров.

Эту тюрьму министр рекомендует переоборудовать под гольф-клуб.

Николаевская исправительная колония №50

Расположена в селе Держев Николаевского района Львовской области. Цена на тюрьму стартует от 17 116 000 гривен, площадь – 15,5 гектара.

Это исправительное учреждение Малюська назвал "эконом" вариантом для спартанцев.

Кроме того, он напомнил, что до сих пор не проданы колонии в Коцюбинском и Одессе.

Обратите внимание! Ранее Денис Малюська рассказал, что Лукьяновское СИЗО могут сделать отелем. От идеи создать в историческом здании музей чиновники якобы отказались, поскольку для такого заведения здание очень дорогое.

Текст сообщения Дениса Малюськи:

Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут.

покупать активы на росте цены – тактика так себе

есть деньги – покупайте лучше тюрьмы!

мы как раз еще три (!!) тюрьмы передали ФГИУ для продажи на аукционе

новые аукционы ожидаем уже осенью, поэтому стоит пересмотреть объекты и отложить деньги уже сейчас

так что мы предлагаем:

Ковельская колония (Ковель, ул.Шевченко, 20)

Стартовая цена 41 624 692 грн.

Земельный участок 4,86 ​​га

Состояние – "заезжай и живи"

Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12

(Долинский район, с. Тростянец)

Стартовая цена 7 858 392 грн.

Земельный участок – более 67 га

(Под гольф-клуб??)

Николаевская исправительная колония №50

(Львовская область, Николаевский район, с. Держив)

Стартовая цена – 17 116 000 грн.

Площадь – 15,5 га

("Эконом" вариант для спартанцев)

Ну и два наших ВИП-лота – Одесса и Коцюбинское все еще предлагаются к продаже