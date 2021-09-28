Глава ведомства пошутил, что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут, поэтому посоветовал покупать тюрьмы.
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Минюст подал на выбор сразу 3 тюрьмы. Их передали Фонду госимущества для продажи на аукционах.
Ковельская колония
Тюрьма, расположенная в Ковеле на улице Шевченко, 20, стоит 41 624 692 гривны. Земельный участок имеет площадь 4,86 гектара.
Состояние – "заезжай и живи",
– отметил Малюська.
Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12
Расположено в селе Тростянец Долинского района. Стартовая цена этой тюрьмы составляет 7 858 392 гривны, а площадь земельного участка – более 67 гектаров.
Эту тюрьму министр рекомендует переоборудовать под гольф-клуб.
Николаевская исправительная колония №50
Расположена в селе Держев Николаевского района Львовской области. Цена на тюрьму стартует от 17 116 000 гривен, площадь – 15,5 гектара.
Это исправительное учреждение Малюська назвал "эконом" вариантом для спартанцев.
Кроме того, он напомнил, что до сих пор не проданы колонии в Коцюбинском и Одессе.
Текст сообщения Дениса Малюськи:
Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут.
покупать активы на росте цены – тактика так себе
есть деньги – покупайте лучше тюрьмы!
мы как раз еще три (!!) тюрьмы передали ФГИУ для продажи на аукционе
новые аукционы ожидаем уже осенью, поэтому стоит пересмотреть объекты и отложить деньги уже сейчас
так что мы предлагаем:
Ковельская колония (Ковель, ул.Шевченко, 20)
Стартовая цена 41 624 692 грн.
Земельный участок 4,86 га
Состояние – "заезжай и живи"
Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12
(Долинский район, с. Тростянец)
Стартовая цена 7 858 392 грн.
Земельный участок – более 67 га
(Под гольф-клуб??)
Николаевская исправительная колония №50
(Львовская область, Николаевский район, с. Держив)
Стартовая цена – 17 116 000 грн.
Площадь – 15,5 га
("Эконом" вариант для спартанцев)
Ну и два наших ВИП-лота – Одесса и Коцюбинское все еще предлагаются к продаже