Глава відомства пожартував, що ціни на класичне житло останнім часом невпинно зростають, тому порадив купувати тюрми.

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Мін'юст подав на вибір одразу 3 в'язниці. Їх передали Фонду держмайна для продажу на аукціонах.

Ковельська колонія

Тюрма, розташована у Ковелі на вулиці Шевченка, 20, коштує 41 624 692 гривень. Земельна ділянка має площу 4,86 гектара.

Стан – "заїжджай і живи",

– наголосив Малюська.

Івано-Франківська установа виконання покарань №12

Розташована у селі Тростянець Долинського району. Стартова ціна цієї в'язниці становить 7 858 392 гривень, а площа земельної ділянки – понад 67 гектарів.

Цю тюрму міністр рекомендує переобладнати під гольф-клуб.

Миколаївська виправна колонія №50

Розташована у селі Держів Миколаївського району Львівської області. Ціна на тюрму стартує від 17 116 000 гривень, площа – 15,5 гектара.

Цей виправний заклад Малюська назвав "економ" варіантом для спартанців.

Крім того, він нагадав, що досі не продані колонії у Коцюбинському та Одесі.

Зверніть увагу! Раніше Денис Малюська розповів, що Лук'янівське СІЗО можуть зробити готелем. Від ідеї створити в історичній будівлі музей чиновники нібито відмовилися, оскільки для такого закладу будівля дуже дорога.

Текст допису Дениса Малюськи:

Кажуть, що ціни на класичне житло останнім часом невпинно зростають.

купувати активи на зростанні ціни – тактика така собі

маєте гроші – купуйте краще в’язниці!

ми якраз ще три (!!) в'язниці передали ФДМУ для продажу на аукціоні

нові аукціони очікуємо вже восени, тому варто передивитися об’єкти та відкласти гроші вже зараз

отож що ми пропонуємо:

Ковельська колонія (Ковель, вул.Шевченка, 20)

Стартова ціна 41 624 692 грн.

Земельна ділянка 4,86 га

Стан – "заїжджай і живи"

Івано-Франківська установа виконання покарань №12

(Долинський район, с.Тростянець)

Стартова ціна 7 858 392 грн.

Земельна ділянка – понад 67 га

(під гольф-клуб??)

Миколаївська виправна колонія №50

(Львівська область, Миколаївський район, с.Держів)

Стартова ціна – 17 116 000 грн.

Площа – 15,5 га

("економ" варіант для спартанців)

Ну і два наших ВІП-лоти – Одеса та Коцюбинське все ще пропонуються до продажу