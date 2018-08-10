Зафиксировано наименьшее количество выпускников школ в истории Украины

Министр образования и науки Лилия Гриневич отметила, что в 2018 году 59,2% поступающих в вузы (около 35 тысяч абитуриентов) получили рекомендации на бюджет по первому приоритету, а 16,4% (9,6 тысячи) – по второму приоритету. На киевские вузы выделено 27,7% государственного заказа, для Харьковской области – 12,5%, Львовской – 11,2%, Днепропетровской – 6,2%, Одесской – 5,1%.

Об этом она информировала в эфире одного из телеканалов.

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Гриневич рассказала, что вступительная кампания для жителей оккупированного Крыма и Донбасса еще не завершена. По соображениям безопасности количество абитуриентов с оккупированных территорий в настоящее время не разглашается.

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По результатам вступительных экзаменов зачислены более 2,1 тысячи выпускников, и еще 45 – по результатам собеседования. В общем это около 4,3% от общего количества выпускников, которых зачислили на бюджет.

В Минобразования отмечают, что повышение минимального порога в 150 баллов для поступающих на медицинские специальности является положительным шагом. Также минимальный проходной балл на специальность "Журналистика" в 2018 году составил 186 баллов. По сравнению с прошлым годом этот показатель в среднем был на уровне 154 балла.