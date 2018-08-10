14:58
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Выбори... и Путин на передержке. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, 9 августа
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, 9 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Зафиксировано наименьшее количество выпускников школ в истории Украины

163 Читати новину українською
В Украине уменьшилось количество выпускников
В Украине уменьшилось количество выпускников / vesti-ukr.com

Министр образования и науки Лилия Гриневич отметила, что в 2018 году 59,2% поступающих в вузы (около 35 тысяч абитуриентов) получили рекомендации на бюджет по первому приоритету, а 16,4% (9,6 тысячи) – по второму приоритету. На киевские вузы выделено 27,7% государственного заказа, для Харьковской области – 12,5%, Львовской – 11,2%, Днепропетровской – 6,2%, Одесской – 5,1%.

Об этом она информировала в эфире одного из телеканалов.

Читайте также: Вступление-2018: почему в самых престижных вузах остались свободные бюджетные места

Гриневич рассказала, что вступительная кампания для жителей оккупированного Крыма и Донбасса еще не завершена. По соображениям безопасности количество абитуриентов с оккупированных территорий в настоящее время не разглашается.

Читайте также: Вступление-2018: сколько абитуриентов уже зачислили на бюджет

По результатам вступительных экзаменов зачислены более 2,1 тысячи выпускников, и еще 45 – по результатам собеседования. В общем это около 4,3% от общего количества выпускников, которых зачислили на бюджет.

В Минобразования отмечают, что повышение минимального порога в 150 баллов для поступающих на медицинские специальности является положительным шагом. Также минимальный проходной балл на специальность "Журналистика" в 2018 году составил 186 баллов. По сравнению с прошлым годом этот показатель в среднем был на уровне 154 балла.

Теги: Новости Украины Министерство образования и науки Украины Образование Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новая смертельная игра для подростков "Момо": что это такое и почему это важно
сегодня, 14:01 Новая смертельная игра для подростков "Момо": что это такое и почему это важно
Катерина Петренко
Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров
сегодня, 13:00 Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров
Уляна Корицька
Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ
сегодня, 12:00 Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ
Злой Одессит
Справа Манафорта: за ґратами одіозний політтехнолог опиниться саме завдяки українцям
сегодня, 11:00 Справа Манафорта: за ґратами одіозний політтехнолог опиниться саме завдяки українцям
Крістіна Бердинських
Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар
сегодня, 08:37 Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар
Блог Медіа
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Названа причина вони в Киеве
 17 января 2017 , 10:12 19
На харьковском заводе "Хартрон" произошел пожар
 8 января 2014 , 14:43 3
Маркевич хочет отсудить у клуба Коломойского 1,7 млн долларов
 19 сентября 2016 , 18:07
Команда Первой лиги строит стадион, который сможет принимать международные матчи
 7 ноября 2017 , 09:01
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук