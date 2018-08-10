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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Зафіксована найменша кількість випускників шкіл в історії України

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В Україні зменшилась кількість виупскників
В Україні зменшилась кількість виупскників / vesti-ukr.com

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич зазначила, що у 2018 році 59,2% вступників до вузів (близько 35 тисяч абітурієнтів) отримали рекомендації на бюджет за першим пріоритетом, а 16,4% (9,6 тисячі) – по другому пріоритету. На київські ВНЗ виділено 27,7% державного замовлення, для Харківської області – 12,5%, Львівській – 11,2%, Дніпропетровській – 6,2%, Одеській – 5,1%.

Про це вона інформувала в ефірі одного з телеканалів.

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Гриневич розповіла, що вступна кампанія для жителів окупованого Криму і Донбасу ще не завершена. З міркувань безпеки кількість абітурієнтів з окупованих територій в даний час не розголошується.

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За результатами вступних іспитів зараховано більш як 2,1 тисячі випускників, і ще 45 – за результатами співбесіди. В загальному це близько 4,3% від загальної кількості випускників, яких зарахували на бюджет.

У Міносвіти зазначають, що підвищення мінімального порогу в 150 балів для вступників на медичні спеціальності є позитивним кроком. Також мінімальний прохідний бал на спеціальність "Журналістика" у 2018 році становив 186 балів. У порівнянні з минулим роком цей показник в середньому був на рівні 154 бали. 

Теги: Новини України Діти і неповнолітні Освіта Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 Канал
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