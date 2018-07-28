01:45
29 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
28°C 20°C
  • понедельник
    28°C 21°C
  • вторник
    27°C 20°C
  • среда
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Чеченские игры разума. Миллиардер из трущоб
Вєсті Кремля
19:21, 28 июля
Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
Вєсті.UA
18:25, 28 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Загадочного толстого червяка с крысиным хвостом заметили в Британии: жуткое видео

57 Читати новину українською
Жительница Великобритании сняла на видео загадочного червя с крысиным хвостом
Жительница Великобритании сняла на видео загадочного червя с крысиным хвостом / Скриншот видео

Жительница английского Саутгемптона в своем доме заметила странное создание и сняла его на видео. По внешности существо напоминает гигантского толстого червяка с крысиным хвостом. По словам женщины, длина этого животного составляла около 13 сантиметров.

Об этом пишет местный таблоид The Daily Mirror.

Читайте также: Огромную рыбу удалось поймать жителю Тернопольщины: красноречивые фото

"Чертовщина какая-то! Я никогда в жизни не видела ничего более гадкого. Уберите это от меня, пожалуйста", – заявил один из друзей женщины.

Заметим, что это существо очень напоминает личинок мух-журчалок, которых в некоторых регионах называют крыски, однако их длина в четыре раза меньше и не превышает четыре сантиметра, зато длина ее хвоста может составлять не менее 15 сантиметров. Взрослые особи очень похожи на пчел.

Когда эта личинка погружается под воду, то свой хвост она использует как дыхательную трубку, поскольку не имеет жабр.

Личинки мух-журчалок обычно встречаются в застойной воде – к примеру, в ямах с удобрениями или в отстойниках. Когда они начинают превращаться во взрослую особь, то обычно покидают место своего разведения, а это в свою очередь, создает большие проблемы людям.

Загадочный червь с крысиным хвостом: смотрите видео

Напомним, в начале июня в Китае одному из рыбаков удалось снять на видео странную рыбу-мутанта с головой голубя.

Теги: мир животных Великобритания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
28 июля, 22:00 Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
Блог Медіа
Главные новости 28 июля: шествие в Киеве и бой под Крымским
28 июля, 21:51 Главные новости 28 июля: шествие в Киеве и бой под Крымским
Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
28 июля, 19:00 Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
Ольга Бродська
Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
28 июля, 17:00 Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
Віталій Дейнега
Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер
28 июля, 16:00 Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер
Володимир Співаковський
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Итоги недели: ЦИК определила, кто будет считать голоса на проблемных округах
 2 ноября 2013 , 21:06 3
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук