Загадочного толстого червяка с крысиным хвостом заметили в Британии: жуткое видео

Жительница английского Саутгемптона в своем доме заметила странное создание и сняла его на видео. По внешности существо напоминает гигантского толстого червяка с крысиным хвостом. По словам женщины, длина этого животного составляла около 13 сантиметров.

Об этом пишет местный таблоид The Daily Mirror.

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"Чертовщина какая-то! Я никогда в жизни не видела ничего более гадкого. Уберите это от меня, пожалуйста", – заявил один из друзей женщины.

Заметим, что это существо очень напоминает личинок мух-журчалок, которых в некоторых регионах называют крыски, однако их длина в четыре раза меньше и не превышает четыре сантиметра, зато длина ее хвоста может составлять не менее 15 сантиметров. Взрослые особи очень похожи на пчел.

Когда эта личинка погружается под воду, то свой хвост она использует как дыхательную трубку, поскольку не имеет жабр.

Личинки мух-журчалок обычно встречаются в застойной воде – к примеру, в ямах с удобрениями или в отстойниках. Когда они начинают превращаться во взрослую особь, то обычно покидают место своего разведения, а это в свою очередь, создает большие проблемы людям.

Загадочный червь с крысиным хвостом: смотрите видео

Напомним, в начале июня в Китае одному из рыбаков удалось снять на видео странную рыбу-мутанта с головой голубя.