Загадкового товстого черв'яка із щурячим хвостом помітили у Британії: моторошне відео
Жителька англійського Саутгемптона у своєму будинку помітила дивне створіння та зняла його на відео. За зовнішністю істота нагадує гігантського товстого черв'яка з щурячим хвостом. За словами жінки, довжина цієї тварини становила близько 13 сантиметрів.
Про це пише місцевий таблоїд The Daily Mirror.
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"Чотртівня якась! Я ніколи у житті не бачила нічого більш гидкого. Заберіть це від мене, будь ласка", – заявив один із друзів жінки.
Зауважимо, що ця істота дуже нагадує личинок мух-журчалок, яких у деяких регіонах називають щуриками, проте їхня довжина є у чотири рази меншою та не перевищує чотири сантиметри, натомість довжина її хвоста може складати щонайменше 15 сантиметрів. Дорослі ж особини є дуже схожими на бджіл.
Коли ця личинка занурюється під воду, то свій хвіст вона використовує як дихальну трубку, оскільки не має зябер.
Личинки мух-журчалок зазвичай зустрічаються у застійній воді – до прикладу, у ямах з добривами або у відстійниках. Коли вони починають перетворюватися на дорослу особину, то зазвичай покидають місце свого розведення, а це зі свого боку створює неабиякі проблеми людям.
Загадковий черв'як із щурячим хвостом: дивіться відео
Нагадаємо, на початку червня У Китаї одному із рибалок вдалося зняти на відео дивну рибу-мутанта з головою голуба.
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