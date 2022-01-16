Загадочные дроны заметили в Швеции над АЭС: их не смогли перехватить даже вертолеты

О необычном инциденте сообщили шведские правоохранители. В субботу, 15 января, в небе над двумя атомными станциями заметили загадочные дроны.

Эти беспилотники кружили над АЭС Форсмарк (на востоке Швеции) и Оскарсхамн (чуть южнее). Что это за устройства, чьи они и для чего летали над энергостанциями – пока неизвестно.

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В Швеции заметили два дрона над атомными станциями

Инцидент произошел 15 января. Над атомными станциями Форсмарк и Оскарсхамн в Швеции заметили неопознанные беспилотники. Естественно, небо там закрыто – ведь АЭС являются стратегическими объектами.

Власти Швеции немедленно подняли в воздух свои БПЛА и вертолеты , пишет SVT, чтобы перехватить дроны. Но эта мера не помогла.

, пишет SVT, чтобы перехватить дроны. Но эта мера не помогла. Беспилотники исчезли в неизвестном направлении, и шведам не удалось выяснить, ни где они сели, ни чьи они, ни с какой целью летали над АЭС.

Полиция лишь заверила: "Нет никаких признаков того, что дрон сбросил что-нибудь в районе" атомных станций, или что садился на их территории. Следствие идет. А местные СМИ пишут, что дроны видели в этот же день возле других станций.

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