Загадочные звуки, которые не могут объяснить ученые: чем они пугают

Некоторые тайны уже раскрыты, например, звуки в южной части Тихого океана (открыты в 1997 году, в 2005 связаны с ледниками). Но другие все еще остаются неясными: от странных радиопередач до гармонии в дюнах.

Гудение, грохот, стук, ночные шумы. Звуки неизвестного происхождения могут как вдохновлять, так и вызывать тревогу, пишет издание Popular Science. Можно почувствовать страх или вспомнить о мифах и легендах.

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История первая: кит-одиночка

Когда ВМС США предоставили ученым доступ к собственным гидрофонам, установленным еще в 1950-х годах для слежения за советскими подводными лодками, то исследователи обнаружили загадочную песню. Она своими битами и миграционным путем напоминала синего кита или финвала. Но эти существа общаются на частоте 15-25 гигагерц (ГГц), эта же песня достигала 52 ГГц.

Это очень низкий уровень, в музыке так может звучать разве что туба. Уильям Уоткинс, исследователь морских млекопитающих, который нашел этого певца-одиночку и исследовал его 12 лет, умер в 2004. Но поиск идет дальше, сенсоры зафиксировали похожий звук в 2010. Это был тот самый кит или знак, что таинственный музыкальный мутант Уоткинса был все же не один?

Пока ответа у ученых нет.

История вторая: взрывы у Сенеки

Взрывы-призраки беспокоят людей в штате Нью-Йорк у озера Сенека и вдоль внешний отмелей Северной Каролины уже более века. Ученые думали, что виновники – землетрясения, это первая очевидная мысль. Звуки похожи на пушки, от них звенят окна и даже открываются двери.

Впрочем, прямых доказательств связи с сейсмологией никогда не было найдено. Другие причины: метеориты, взрывы газов или метана, вырывающегося из воды и взрывающегося. Могут это быть скрытые правительством военные операции? Хотя геофизики до сих пор обсуждают причину явления, они считают его безвредным для людей.

Сейчас это больше научное любопытство, чем серьезная проблема.

История третья: номерные радиостанции

Сами по себе номерные радиостанции, которые должны транслировать монотонный, часто одинаковый и непонятный сигнал на коротких волнах – очень жуткие. Они напоминают о временах диктатур и холодной войны. Но одна такая, с позывным UVB-76, была самой страшной из всех. Она транслирует один и тот же дрожащий сигнал с 1982 года.

Зачем существуют номерные станции Такие способы полезны для отправки коммуникаций, когда шпионы могут выделить нужную им информацию. Для всех остальных они не будут иметь смысла. Впрочем, в передачах гораздо меньше слов и цифр, чем это принято в шпионском мире. Некоторые подозревают, что это научный проект, отражающий радиоволны из ионосферы, чтобы обнаружить солнечные вспышки.

Пример сообщения станции UVB-76

Интригующая теория утверждает, что это – устройство Судного дня, которое смолкнет лишь если Россию атакуют ядерным оружием. Остановка сигнала будет означать необходимость нанести ответный удар, даже если командование будет ликвидировано или недоступно (так называемая система "Мертвая рука" – 24).

История четвертая: крик из лесной рощи

Этот странный звук в Портленде появился в 2016 году и звучит как механический писк. Тон скрипучей двери пугал жителей и мешал сну. Так продолжалось примерно месяц, после чего он прекратился. Но уже возникло множество любительских конспирологических теорий – от вторжения пришельцев до сгоревших лампочек.

Впрочем, попытки найти настоящий источник, в том числе со стороны местного профессора физики, пока не увенчались успехом. Он попытался триангулировать шум с помощью Google Maps, где было очень много сообщений с жалобами, но не удалось. Полиция закрыла расследование, когда ничего не было обнаружено.

Они думали, что вину за скрип следует возлагать на шумный вентилятор на чердаке или водную помпу.

История пятая: гул на низких частотах

Звук не должен быть высоким, чтобы вызвать тревогу. Люди в Нью-Мексико, Англии, Канаде, Новой Зеландии сообщают о необычно низком гудении. Любопытства добавляет и тот факт, что оно не слышно для всех. Некоторые считают, что тинитус (шум или звон в ушах) может быть решающим фактором.

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Но не все, кто слышит гудение, одновременно страдает от тинитуса. Может, они представляют себе гул, основываясь только на отчетах и рассказах других людей?

Если это явление реально существует, то откуда берется? Сейчас трудно сказать, с чего оно начинается. Пока никто не делал серьезное научное исследование, поэтому ситуация остается неразгаданной.

История шестая: поющий песок

Если поехать в пустыню Гоби или в Нацпарк больших песчаных дюн в Колорадо, вы имеете шанс услышать просто жуткую мелодию. Большие пустынные формации просто ревут.

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Указание на поющий бархан / Фото Kasakhstan travel guide

Эти звуки пугают и захватывают всех путешественников. Марко Поло еще в XIII веке слышал это и описал так: "Звуки всевозможных музыкальных инструментов". Но пока, кажется, наука разгадала по крайней мере эту загадку. Дюны могут петь, когда песчаные зернышки спускаются с них как лавина.

История седьмая: вокал колоссов Мемнона

В 2012 году ученые вызвали тот же каскад, просто спустившись вниз на ягодицах. Разница в звуках могла быть вызвана разницей в размере зерен песка. По крайней мере, пока это едва ли не единственная научная гипотеза.

Построенные 3500 лет назад, колоссы Мемнона до сих пор оберегают вход в усыпальницу фараона Египта Аменхотепа III возле Луксора. Но один страж не был молчаливым: он "пел" на рассвете. Это спровоцировало настоящий туристический бум, многие древние туристы оставляли свои отзывы в форме граффити.

Древний туризм Юлия Балбилла, знатная римлянка, посещала место в 130 году н.э. Она написала целую поэму на ноге статуи, сравнивая звук со "звонкой бронзой". Музыка могла умереть в то время, когда император Рима Септимий Север приказал отремонтировать скульптуру в 200 году нашей эры.



Колоссы Мемнона, современный вид / Фото Introducing Egypt

Нынешний взгляд на ситуацию таков: возможно, в трещинах камня собиралась роса. Она создавала звуковые вибрации, когда температура росла и нагревала жидкость.