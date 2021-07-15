Гудіння, гуркіт, стук, нічні шуми. Звуки невідомого походження можуть як надихати так і викликати тривогу, пише видання Popular Science. Можна відчути страх або згадати про міфи та легенди.

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Історія перша: кит-одинак

Коли ВМС США надали доступ вченим доступ до власних гідрофонів, встановлених ще у 1950-х роках для слідкування за радянськими підводними човнами, то дослідники виявили загадкову пісню. Вона своїми бітами та міграційним шляхом нагадувала синього кита чи фінвала. Але ці істоти спілкуються на частоті 15-25 гігагерц (ГГц), ця ж пісня сягала 52 ГГц.

Це дуже низький рівень, в музиці так може звучати хіба що туба. Вільям Воткінс, дослідник морських ссавців, який знайшов цього співця-одинака та досліджував його 12 років, помер у 2004. Але пошук йде далі, сенсори зафіксували схожий звук у 2010. Це був той самий кит чи знак, що таємничий музичний мутант Воткінса був, зрештою, не сам?

Поки відповіді у вчених немає.

Історія друга: вибухи у Сенеки

Вибухи-привиди непокоять людей у верхній частині Нью-Йорку біля озера Сенека та вздовж Зовнішньої Банки Північної Кароліни вже більше століття. Вчені думали, що винуватці – землетруси, це перша очевидна думка. Звуки схожі на гармати, від них брязкають вікна та навіть відчиняються двері.

Втім, прямих доказів зв'язку з сейсмологією ніколи не було знайдено. Інші причини: метеорити, вибухи газів або метану, що виривається з води та вибухає. Можуть це бути приховані урядом військові операції? Хоч геофізики досі обговорюють причину явища, вони вважають його нешкідливим для людей.

Наразі це більше наукова цікавість, ніж серйозна проблема.

Історія третя: номерні радіостанції

Самі по собі номерні радіостанції – які мають транслювати монотонний, часто однаковий і незрозумілий сигнал на коротких хвилях – дуже моторошні. Вони нагадують про часи диктатур та Холодної Війни. Але одна така, з позивним UVB-76, була найстрашнішою з усіх. Вона транслює один і той же тремтячий сигнал з 1982 року.

Нащо існують номерні станції Такі способи корисні для надсилання комунікацій, де шпигуни можуть виокремити потрібну їм інформацію. Для всіх інших вони не матимуть сенсу. Втім, у передачах набагато менше слів та цифр, ніж це прийнято у шпигунському світі. Дехто підозрює, що це – науковий проєкт, який відбиває радіохвилі з іоносфери, щоб виявляти сонячні спалахи.

Приклад повідомлення станції UVB-76

Інтригуюча теорія стверджує, що це – пристрій Судного дня, який змовкне лише якщо Росію атакують ядерною зброєю. Зупинка сигналу означатиме необхідність завдати удар у відповідь, навіть якщо командування буде ліквідоване чи недоступне (так звана система "Мертва рука" – 24).

Історія четверта: крик з Лісового гаю

Цей дивний звук у Портленді з'явився у 2016 році і виглядає як механічний писк. Тон скрипучих дверей лякав жителів та заважав сну. Так продовжувалось приблизно місяць, після чого він припинився. Але вже виникло безліч аматорських конспірологічних теорій – від вторгнення прибульців до згорілих лампочок.

Втім, спроби знайти справжнє джерело, у тому числі з боку місцевого професора фізики, поки не увінчалися успіхом. Він спробував триангулювати шум за допомогою Google Maps, де було дуже багато повідомлень зі скаргами, але не вдалося. Поліція закрила розслідування, коли нічого не було виявлено.

Вони думали, що провину за скрип слід покладати на гучний вентилятор на горищі чи водна помпа.

Історія п'ята: гудіння на низьких частотах

Звук не повинен бути високим, щоб викликати тривогу. Люди в Нью-Мексико, Англії, Канаді, Новій Зеландії повідомляють про незвичне низьке гудіння. Цікавості додає і той факт, що воно не чутне для всіх. Дехто вважає, що тинітус (шум або дзвін у вухах) може бути вирішальним фактором.

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Але не всі, хто чують гудіння, одночасно страждають від тинітуса. Може, вони уявляють собі гул, базуючись лише на звітах та оповідях інших людей?

Якщо це явище реально існує, то звідки береться? Зараз важко сказати, з чого воно починається. Поки що ніхто не робив серйозне наукове дослідження, тож ситуація залишається нерозгаданою.

Історія шоста: співучий пісок

Якщо поїхати в пустелю Гобі або в Нацпарк великих піщаних дюн в Колорадо, ви маєте шанс почути просто моторошну мелодію. Великі пустельні формації просто ревуть.

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Вказівка на співучий бархан / Фото Kasakhstan travel guide

Ці звуки лякають та захоплюють всіх мандрівників. Марко Поло ще у XIII столітті чув це та описав так: "звуки всіляких музичних інструментів". Але наразі, здається, наука розгадала принаймні цю загадку. Дюни можуть співати, коли піщані зернятка спускаються з них у стилі лавини.

У 2012 році вчені викликали такий самий каскад, просто спускаючись вниз на своїх сідницях. Різниця у звуках могла бути викликана різницею у розмірі зерен піску. Принаймні, поки що це чи не єдина наукова гіпотеза.

Історія сьома: вокал Колоси Мемнона

Збудований 3500 років тому, Колоси Мемнона досі оберігають вхід до усипальниці фараона Єгипту Аменхотепа III біля Луксору. Але один страж не був мовчазним: він "співав" на світанку. Це спровокувало справжній туристичний бум, багато давніх туристів залишали свої відгуки у формі графіті.

Давній туризм Юлія Балбілла, знатна римлянка, відвідувала місце у 130 році н.е. Вона написала цілу поему на нозі статуї, порівнюючи звук з "дзвінкою бронзою". Музика могла померти у той час, коли імператор Риму Септимій Север наказав відремонтувати скульптуру у 200 році нашої ери.

Колоси Мемнона, сучасний вигляд / Фото Introducing Egypt

Нинішній погляд на ситуацію такий: можливо, в тріщинах каменю збиралася роса. Вона створювала звукові вібрації, коли температура зростала і нагрівала рідину.