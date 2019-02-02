Загадочный взрыв в небе над Кубой оказался метеоритом
Власти Кубы сообщили о том, что на территорию страны упал метеорит спровоцировав загадочный взрыв, который сначала расценили, как возможную авиакатастрофу. Пострадавших и разрушений в результате падения метеорита возле города Виньялес провинции Пинар-дель-Рио нет.
Агентство Prensa Latina сообщила, что на месте инцидента работают специалисты. Они уже нашли несколько обломков метеорита, размер которых достигает около 20-30 сантиметров в длину.
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Отмечается, что в пятницу, 1 февраля, около 13:00 (22:00 по Киеву) в течение примерно минуты звучали очень громкие звуки и несколько, похожих на взрывы, хлопков.
Эксперты предполагают, что на территорию Кубы могло упасть два метеорита. Министр науки, технологии и охраны окружающей среды Кубы Эльба Роса отметила, что специалисты сейчас расследуют падение метеорита на западе страны и в пригороде Матансаса.
Команда экспертов Института геофизики и астрономии и офиса геологии провинции Пинар-дель-Рио находится в Виньялес, чтобы научно подтвердить возможное падение метеорита. Аналогичное явление расследуется в городе Матансас,
– отметила министр.
Розмір деяких каменів сягає 20 сантиметрів
Метеорадар во Флориде, вероятно, обнаружил метеорит, упавший на западе Кубы. Национальная метеорологическая служба на Ки-Уэст сообщила, что все характерные признаки были зафиксированы на высоте 7,9 тысячи метров над земной поверхностью у Виньялес.