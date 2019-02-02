Загадочный взрыв в небе над Кубой оказался метеоритом

Власти Кубы сообщили о том, что на территорию страны упал метеорит спровоцировав загадочный взрыв, который сначала расценили, как возможную авиакатастрофу. Пострадавших и разрушений в результате падения метеорита возле города Виньялес провинции Пинар-дель-Рио нет.

Агентство Prensa Latina сообщила, что на месте инцидента работают специалисты. Они уже нашли несколько обломков метеорита, размер которых достигает около 20-30 сантиметров в длину.

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Отмечается, что в пятницу, 1 февраля, около 13:00 (22:00 по Киеву) в течение примерно минуты звучали очень громкие звуки и несколько, похожих на взрывы, хлопков.

Эксперты предполагают, что на территорию Кубы могло упасть два метеорита. Министр науки, технологии и охраны окружающей среды Кубы Эльба Роса отметила, что специалисты сейчас расследуют падение метеорита на западе страны и в пригороде Матансаса.

Команда экспертов Института геофизики и астрономии и офиса геологии провинции Пинар-дель-Рио находится в Виньялес, чтобы научно подтвердить возможное падение метеорита. Аналогичное явление расследуется в городе Матансас,

– отметила министр.



Розмір деяких каменів сягає 20 сантиметрів

COSMIC CRASH: A possible meteorite crashed to earth Friday in Cuba, with a trail of white smoke seen in the sky and residents gathering fragments in their backyards. @VictorOquendo reports. https://t.co/RS5q5omXQH pic.twitter.com/ZhuWFhdueJ — World News Tonight (@ABCWorldNews) 2 лютого 2019 р.

A meteorite possibly struck western Cuba, according to the National Weather Service in Key West, Florida https://t.co/ru6abBfaRG pic.twitter.com/NhBzxUcSRD — CNN (@CNN) 2 лютого 2019 р.

Метеорадар во Флориде, вероятно, обнаружил метеорит, упавший на западе Кубы. Национальная метеорологическая служба на Ки-Уэст сообщила, что все характерные признаки были зафиксированы на высоте 7,9 тысячи метров над земной поверхностью у Виньялес.