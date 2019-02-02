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      Загадковий вибух у небі над Кубою виявився метеоритом

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      Метеорит у небі над Кубою "намалював" характерний слід
      Метеорит у небі над Кубою "намалював" характерний слід / Скріншот

      Влада Куби повідомила про те, що на територію країни упав метеорит спровокувавши загадковий вибух, який спершу розцінили, як можливу авіакатастрофу. Постраждалих і руйнувань внаслідок падіння метеорита біля міста Віньялес провінції Пінар-дель-Ріо немає.

      Агенція Prensa Latina повідомила, що на місці інциденту працюють спеціалісти. Вони вже знайшли кілька уламків метеорита, розмір яких досягає близько 20-30 сантиметрів у довжину.

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      Зазначається, що у п'ятницю, 1 лютого, близько 13:00 (22:00 за Києвом) протягом приблизно хвилини лунали дуже гучні, схожі на вибухи, звуки. 

      Експерти припускають, що на територію Куби могло впасти два метеорити. Міністр науки, технології та охорони навколишнього середовища Куби Ельба Роса зазначила, що фахівці зараз розслідують падіння метеорита на заході країни і у передмісті Матансаса.

      Команда експертів Інституту геофізики і астрономії та офісу геології провінції Пінар-дель-Ріо перебуває у Віньялес, щоб науково підтвердити можливе падіння метеорита. Аналогічне явище розслідується у місті Матансас,
      – зазначила міністр.

      Куба, Метеорит
      Розмір деяких каменів сягає 20 сантиметрів

      Метеорадар у Флориді, ймовірно, виявив метеорит, що впав на заході Куби. Національна метеорологічна служба на Кі-Уест повідомила, що всі характерні ознаки були зафіксовані на висоті 7,9 тисячі метрів над земною поверхнею біля Віньялес. 

       

       

      Теги: Куба Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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