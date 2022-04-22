Об этом написал глава Донецкой ОВА/ОГА Павел Кириленко. Кроме этого, повреждены жилые дома, расположенные рядом.

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Какие объекты повреждены

Известно, что россияне стреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган". В результате прямых попаданий снарядов начался пожар, разрушения получили больница и жилые дома рядом.

Преступления оккупантов тщательно фиксируем. Россияне и их государство, которое принесло на нашу землю разрушение и смерть, за все заплатят,

– пишет Кириленко.

Он добавил, что спасатели уже потушили пожары и обезвредили взрывчатые предметы. О пострадавших пока не сообщается.

Спасатели ликвидировали пожар: смотрите видео