Про це написав голова Донецької ОВА / ОДА Павло Кириленко. Крім цього, пошкоджені житлові будинки, розташовані поруч.

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Які об'єкти пошкоджено

Відомо, що росіяни стріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Внаслідок прямих влучань снарядів сталася пожежа, руйнувань зазнала лікарня та житлові будинки поряд.

Злочини окупантів ретельно фіксуємо. Росіяни та їхня держава, яка принесла на нашу землю руйнування та смерть, за все заплатять,

– пише Кириленко.

Він додав, що рятувальники вже загасили пожежі та знешкодили вибухові предмети. Про постраждалих наразі не повідомляється.

Рятувальники ліквідували пожежу: дивіться відео