Повідомляється, що це відбулося завдяки роботі прикордонників, які отримали інформацію про місця зосередження противника в декількох населених пунктах області.

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Прикордонники виявили російські РСЗВ та ППО

За інформацією відомства, Державна прикордонна служба України змогла виявити ворожі засоби протиповітряної оборони та артилерії.

Перевіривши ці дані, охоронці кордону одразу передали інформацію побратимам зі Збройних Сил України,

– зазначають вони у соцмережах.

Саме по зазначених координатах було нанесено вогневе ураження. Як наслідок – нашими військовими ліквідовано десяток окупантів. Також знищено 3 одиниці реактивних систем залпового вогню та одну систему протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що українські прикордонники вийшли на адміністративні кордони деокупованих Київщини, Сумщини та Чернігівщини.

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