Про успіхи прикордонників розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в медіацентрі "Україна". Три області, в яких були присутні російські окупанти, вже зайняті українськими захисниками.
Важливо Загибель Героя Ярослава Шинкаренка та евакуація з Маріуполя: основне за 56 день війни
З Київщини, Сумщини та Чернігівщини прикордонники вигнали всіх російських військових та відновили позиції у межах адміністративних кордонів.
Спочатку разом зі Збройними силами відбувся вихід до прикордонних підрозділів та інших місць дислокації, а далі в напрямку лінії державного контролю, в тому числі і на напрямку пунктів пропуску,
– заявив Демченко.
Він додав, що прикордонники контролюють сумарно у 3 областях майже 1200 кілометрів кордону. Речник пояснив, що зараз класичної охорони адміністративних меж не буде, оскільки небезпека мінування, обстрілів та Диверсій не минула.
До прикладу, у Сумській та Чернігівській областях окупанти продовжують обстрілювати прикордонників – в тому числі, і з важких "Градів".
Демченко додав, що ДПСУ виявляють схрони із російською зброєю та боєприпасами до неї.
Ми забезпечуємо контроль на всій ділянці, але зберігається російська агресія, тому класичної охорони з повноцінним патрулюванням прикордонними нарядами немає. Ми облаштовуємо всі необхідні позиції, щоб забезпечити контроль і безпеку особового складу,
– сказав речник ДПСУ.
Дивіться також: Прикордонники вийшли до пункту "Вільча" на кордоні з Білоруссю