Про успіхи прикордонників розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в медіацентрі "Україна". Три області, в яких були присутні російські окупанти, вже зайняті українськими захисниками.

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З Київщини, Сумщини та Чернігівщини прикордонники вигнали всіх російських військових та відновили позиції у межах адміністративних кордонів.

Спочатку разом зі Збройними силами відбувся вихід до прикордонних підрозділів та інших місць дислокації, а далі в напрямку лінії державного контролю, в тому числі і на напрямку пунктів пропуску,

– заявив Демченко.

Він додав, що прикордонники контролюють сумарно у 3 областях майже 1200 кілометрів кордону. Речник пояснив, що зараз класичної охорони адміністративних меж не буде, оскільки небезпека мінування, обстрілів та Диверсій не минула.

До прикладу, у Сумській та Чернігівській областях окупанти продовжують обстрілювати прикордонників – в тому числі, і з важких "Градів".

Демченко додав, що ДПСУ виявляють схрони із російською зброєю та боєприпасами до неї.

Ми забезпечуємо контроль на всій ділянці, але зберігається російська агресія, тому класичної охорони з повноцінним патрулюванням прикордонними нарядами немає. Ми облаштовуємо всі необхідні позиції, щоб забезпечити контроль і безпеку особового складу,

– сказав речник ДПСУ.

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