Семья в безопасности

Сообщается, что семья из Мариуполя решила перевезти своих шестерых детей в Запорожье. Однако их авто оказалось неисправным и загорелось.

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На помощь семье пришли спасатели, которые оперативно ликвидировали возгорание. К сожалению, легковушка не подлежит ремонту.

В беду попали родители, у которых самому маленькому ребенку всего 2 года, а самому старшему – 8. Украинские спасатели не бросили их в беде.

Сейчас семья в безопасности. Спасатели оказали семье психологическую помощь и перевезли в временный пункт проживания от волонтеров Общественной организации "Городской центр помощи".



Старенькое авто семьи сгорело / Фото спасателей

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