Родина у безпеці

Повідомляється, що родина з Маріуполя вирішила перевезти своїх шістьох дітей до Запоріжжя. Однак їх авто виявилося несправним та загорілось.

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На допомогу родині прийшли рятувальники, які оперативно ліквідували загоряння. На жаль, легковик не підлягає ремонту.

У біду потрапили батьки, в яких найменшій дитині всього 2 роки, а найстаршій – 8. Українські рятувальники не покинули їх у біді.

Наразі родина у безпеці. Рятувальники надали родині психологічну допомогу та перевезли у тимчасовий пункт проживання від волонтерів Громадської організації "Міський центр допомоги".



Стареньке авто родини згоріло / Фото рятувальників

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