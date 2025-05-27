Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко. Предварительно, во время обстрела никто не пострадал.

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Что известно об атаке на город

Ночью 27 мая жители Сум слышали взрывы. Россияне били по городу ударными БпЛА и управляемыми авиабомбами.

Около 01:30 вражеский дрон попал в здание промышленного предприятия. На месте зафиксированы разрушения, а также поврежденный транспорт.

Авиаудар со стороны России в 04:30 произошел в другой части Сум. По меньшей мере 7 частных и один двухэтажный дома получили повреждения, также там изуродованы машины.

Также атака нанесла ущерб газовой сети и дорожному покрытию в городе. Все потребители имеют водо- и газоснабжение. Несколько домов остались без электроэнергии.

Последствия атаки россиян на Сумы / Фото городского головы Александра Лысенко и Сергея Кривошеенко

Повреждения в результате вражеской атаки показал и исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь. Он сообщил, что по первому объекту россияне применили три "Шахеды". Помощь горожанам, дома которых пострадали ночью, будут оказывать благотворительные фонды.

В ГСЧС сообщили, что на местах прилетов в Сумах возникли пожары.