В ГСЧС об инциденте сообщили примерно в 16:20. Пока неизвестно, что именно стало причиной возгорания.

Актуально В Черновцах горел лицей железнодорожного транспорта: видео с места происшествия

Загорелась каюта корабля

Когда спасатели прибыли, они установили, что загорелась одна из кают корабля. В 17:38 сообщили, что локализовали огонь на площади 60 квадратных метров.

Однако в течение часа после этого еще не было информации, что пожар потушили полностью. Этот буксир пришвартован на территории судоремонтного завода, поэтому, вероятно он приплыл туда на ремонт.

Другое событие в области

3 октября произошел пожар в Одесской национальной морской академии "Экипаж". Там замкнула проводка в одном из рабочих помещений. У этого инцидента был повышенный номер вызова.

Туда сразу направили несколько авто спасателей, которые немедленно начали тушение. Люди в результате этого пожара не пострадали.