Пламя настолько стремительно развивалось, что практически полностью уничтожило автомобиль. Об этом рассказали в комментарии журналистам 24 канала в ГСЧС Харьковщины.

Недавно На Харьковщине произошел масштабный взрыв на АЗС: иностранец завалил колонку

Немного отъехал от заправки

Пожар произошел возле заправки в поселке Лиман. Автомобиль 2010 года выпуска заправили газом, он немного отъехал и загорелся.

К спасателям по этому инциденту обратились в 8:26. В этот момент автомобиль уже пытались погасить владелец и работники АЗС.

Автомобиль пытались погасить самостоятельно: смотрите видео

Попытки были тщетными

На одном из видео пожара заметно, что тушить огнетушителем пытались мотор транспорта. Однако автор ролика отметил, что это действие бесполезное.

Мужчина не ошибся, когда приехали спасатели, огонь охватил уже весь автомобиль. Локализовать возгорание удалось в 8:55, а уже через 15 минут его полностью погасили.

После пожара осталось пожарище: смотрите видео

Предварительная версия возгорания – неисправность ВАЗ 2115. От легковушки остался только обожженный кузов. Его впоследствии оттуда должны эвакуировать.