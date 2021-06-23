Об этом рассказал Андрей Загороднюк, экс-министр обороны Украины. Он убежден, что это спланированная небольшая информационная кампания.

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"Так они показывают, какие они смелые, способные и никого не боятся и надежно защищают, как они называют это, территориальные воды", – считает экс-министр обороны.

Однако, по его словам, миру россияне показывают, что действительно не допустят переход через границу так называемых территориальных вод. На самом деле – очень боятся массового участия кораблей НАТО в Sea Breeze 2021.

О конфронтации России с НАТО

Конфронтация с НАТО в России продолжается уже давно. Загороднюк считает, что Россия не готова идти на вооруженное противостояние в Черном море с кораблями НАТО. Особенно, после встречи с Байденом.

Теперь им не выгодны разного рода обострения, особенно, входить в прямое боестолкновение с подразделениями НАТО. Потому что они очень хорошо знают – ответ на это будет очень жесткий и очень однозначный,

– подчеркнул он.

Поэтому, скорее всего, они балансируют на грани, чтобы все-таки "сохранить лицо". Россияне же понимают, что ни одна страна НАТО и свободного мира не признает эти территориальные воды российскими, поэтому стараются демонстративно это отстоять прежде всего информационно.

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