Про це розповів Андрій Загороднюк, ексміністр оборони України. Він переконаний, що це спланована невелика інформаційна кампанія.

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"Так вони показують, які вони сміливі, спроможні й нікого не бояться та надійно захищають, як вони називають це, територіальні води", – вважає ексміністр оборони.

Натомість, за його словами, світу росіяни показують, що дійсно не допустять перехід через межу так званих територіальних вод. Насправді ж – дуже бояться масової участі кораблів НАТО в Sea Breeze 2021.

Про конфронтацію Росії з НАТО

Конфронтація з НАТО в Росії триває вже давно. Загороднюк вважає, що Росія не готова йти на збройне протистояння в Чорному морі з кораблями НАТО. Особливо, після зустрічі з Байденом.

Наразі їм не вигідні різного роду загострення, особливо, входити в пряме бойове зіткнення з підрозділами НАТО. Тому що вони дуже добре знають – відповідь на це буде дуже жорстка та дуже однозначна,

– наголосив він.

Тому, найімовірніше, вони балансують на межі, щоб все-таки "зберегти обличчя". Росіяни ж розуміють, що жодна країна НАТО та вільного світу не визнає ці територіальні води російськими, тому намагаються демонстративно це відстояти насамперед інформаційно.

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