"Их ничего не останавливает", – интервью с командиром "Да Винчи" об обострении на Донбассе

На Донбассе активизировались боевые действия. Обстрелы артиллерией российских гибридных сил происходят не только по украинским военным, но и по гражданскому населению.

О том, как на фронте работают оккупационные российские наемники, есть ли вероятность полноценной войны с Россией, стоит ли Украине рассчитывать на мировую поддержку и как события в Афганистане повлияют на украинско-российский конфликт – рассказал командир Первой штурмовой роты ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло, известный по кличке "Да Винчи", с которым 24 канал пообщался на линии разграничения.

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1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС / Фото из фейсбука Дмитрия Коцюбайло

Как изменилась ситуация на линии разграничения? Можно говорить об обострении?

Российские оккупанты начали стратегию точечных ударов. Они начали работать группами в 2-3 орудия, используя артиллерийские системы калибров 120 миллиметров и 122 миллиметра, 2С1 122 миллиметра, Д-30 122 миллиметра. Такими точечными работами они уничтожают наши командно-наблюдательные пункты (КНП) батальонов, групп, рот.

Они начали часто использовать. Почти ежедневно утром они накрывают на определенном участке тот или иной батальон. По почерку стрельбы – это русские, это не местный контингент. Также постоянно наблюдается разведка – "Орланы", которые почти ежедневно летают по всей линии фронта. Их задача – разведывать. Также наблюдается очень большая плотность работы РЭБов – радиоакционная борьба, которая глушит связь, все летальные беспилотные аппараты, делает препятствия, чтобы Украина со своей стороны не могла этого делать.

То есть заезжает группа, включает РЭБ и мы (украинская сторона) не можем летать. Они его выключают, вылетает их "Орлан" – снимает, делает работу. Потом они его сажают и включают РЭБ. Таким образом они делают невозможной нашу работу по контрбатарейной борьбе.

Как давно это обострение продолжается?

Это обострение наблюдается более месяца. Почти каждый день, по статистике, есть ранения – от двух до десяти человек. Если посмотреть сводку за 11 сентября, то за сутки – десять раненых и один убитый. Это постоянно наращивается, потому что всегда наблюдаются летательные аппараты по фронту. Это говорит о том, что они (оккупационные войска – 24 канал) выискивают цели, подтверждают и готовятся наносить удар по нашим военным объектам. К тому же их не останавливает, если он расположен в городе. То есть, зная, что там живут гражданские люди – они все равно работают.



Позиция Первой штурмовой роты ДУК "Правый сектор" / Фото Алины Туришин, 24 канал

"Если у оккупантов есть цель уничтожить этот объект – они это сделают"

Обстрел Авдеевки. С чем вы это связываете?

Эти точечные удары русские совершают по всей линии фронта по КНП батальонов, где расположены командные пункты, определенное количество техники, которую они смогли разведать. Их ничего не останавливает. Это говорит о том, если у них есть цель уничтожить этот объект – они это сделают, несмотря на то, что там есть гражданское население.

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Обстрел Авдеевки, 28 августа 2021 года / Фото Алины Туришин, 24 канал

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Эксперты говорят, что в Беларуси могут появиться военные базы России. Сейчас там проходят совместные масштабные военные учения "Запад-2021". Какую угрозу для Украины вы видите от этого?

Это на самом деле было неизбежно. Россия поглощает Беларусь. После выборов президента в 2020 году это стало понятно. Лукашенко отстоял власть благодаря России, потому что у Беларуси есть много техники, которая гналась на разгон тех же митингов. И они на определенных условиях сошлись, что Путин помогает ему сохранить власть в Беларуси даже, несмотря на международные санкции, в обмен на то, что Беларусь будет влитая в Россию. Это было понятно еще год назад. Это постепенные шаги, которые происходят. Теперь мы имеем еще больший опасный участок вдоль нашей границы.

"Миром мы ничего не добьемся"

Зеленский допускает вероятность полноценной войны с Россией. А как вы считаете?

Вопрос в том, что задача России и Путина, чтобы в Украине ничего не было стабильно, чтобы продолжались боевые действия, чтобы были потери. Таким образом, возможно, он подталкивает наше политическое командование идти на какие-то определенные условия. Я всегда говорил, что миром мы ничего не добьемся. Нам надо показать свою позицию, что мы можем и умеем. Мы должны сами за себя постоять. Если бы дали больше воли нашим ВСУ, дали им больше возможностей и "развязали руки", то я думаю, что был бы хороший результат, а сейчас мы "пасем задних" в плане того, что мы стараемся придерживаться еще каких-то невидимых соглашений.

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Авдеевка, сентябрь 2021 год / Фото Алины Туришин, 24 канал

"Минские соглашения" – мертвый документ?

Они не работают. Это не какие-то определенные слова. На все мои слова есть доказательства. Если бы работали "Минские соглашения", то у нас бы не было 10 раненых и 2 убитых. "Минские соглашения и перемирие – это полное прекращение огня, когда никто не стреляет и нет потерь. Когда такое количество раненых и погибших, то это говорит о том, что все же война идет и к тому же масштабная. Я уже не раз проводил в пример Израиль. Там если есть один раненый, то вся страна планирует, как нанести авиаудар по Сектору Газа, по позициям ХАМАС. А у нас, когда потери, то мы всегда стараемся о чем-то договориться. Это не работает и оно не будет работать.

Как, по вашему мнению, события в Афганистане повлияют на Украину?

Все внимание автоматически переключилось на Афганистан. Последний месяц было большое обострение на фронте. Например, такие обстрелы, которые происходили по Авдеевке, последний раз были в 2017 году. И мировое сообщество на это не реагирует, потому что у них есть под боком Афганистан – террористическая страна, которую захватил Талибан. Все боятся и прекрасно понимают, что Талибан из себя представляет. Это теракты 11 сентября. Все внимание мира приковано к Афганистану, потому что это будет новый распространитель терроризма.

"За нас никто воевать не будет"

Мир Украину поддерживает? Нам стоит на кого-то рассчитывать?

Нет, мы можем рассчитывать только сами на себя. Пример с Афганистаном – очень показательный. 20 лет туда вливались большие средства и ресурсы. Но само государство не смогло себе обеспечить какую-то оборонную сферу, несмотря на то, что туда вкладывались миллиарды средств. Если мы сами не захотим – никто за нас этого делать не будет. Есть много примеров, которые об этом говорят. Возможно, в дальнейшем будет какая-то военная или материальная поддержка, но основные усилия должны вкладывать мы. За нас никто воевать не будет.

"К войне надо готовиться, а мы готовимся только на словах"

А какие шаги Украина должна делать, чтобы вернуть оккупированные территории?

Как минимум, не быть "терпилами". Мы на своей земле. Не надо договариваться о непонятных соглашениях, которые не действуют. Есть определенный период войны, где люди о чем-то договариваются, есть политические стороны. Какое-то время оно работает, какое-то – нет. Оно не работает уже восьмой год. Все, перелистываем эту страницу, надо что-то новое делать. Но к войне надо готовиться, а мы готовимся только на словах.



1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС / Фото из фейсбука Дмитрия Коцюбайло

Самое обидное – это то, когда действительно начнется полномасштабная война, то те бездари, которые должны были делать что-то для обороноспособности – ничего не делают, а потом просто скажут, что "Россия – большая страна, мы – маленькая Украина ничего не могли сделать". Такие будут заявления, хоть некоторые люди ничего не стараются делать для обороноспособности нашей страны.

К тому, что все говорят, что наша страна в опасности от российского вторжения, то должен быть мобилизован весь ресурс на обороноспособность нашей страны. И тогда, когда мы примем этот бой, который будет решающим в истории Украины, только тогда мы можем сказать, что мы сделали все, что могли.

А когда мы, можно сказать, ничего не делаем, кроме того, что рассказываем, что Россия на нас нападет, то с этого толку не будет.

Стоит ли Украине рассчитывать на поддержку НАТО?

Какое НАТО? Я знаю, что было голосование в Верховной Раде, чтобы мы стали стратегическим союзником США вне НАТО, то большинство нардепов за это не проголосовали просто. Афганистан также был стратегическим союзником США вне НАТО. Нам надо больше военной помощи, которой реально не хватает.

А какой именно?

Да любой, начиная от боеприпасов, оружия, техники, артиллерийских средств. Всего. То есть, мы воюем еще устаревшими образцами оружия, а свое, которое мы разработали, не можем поставить на вооружение, из-за того, что нехватка ресурсов. Если смотреть на то, сколько оружия в Афганистане, сколько американцы уничтожили, сколько оставили талибам, то сердце кровью обливается, потому что эта техника помогла бы нам в борьбе с Российской Федерацией, а это является крупнейшим мировым терроризмом.

Украина может победить РФ оружием и техникой, которая есть?

Можно и с автоматом "Калашникова" вести борьбу против сверхдержавы, если есть на это желание. Тот же Афганистан. Талибы чем победили? Автоматами Калашникова и поясом шахида. И две сверхдержавы – СССР и США, которые 20 лет строили там демократию, ушли оттуда. ТУ талибоф не было вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. У них была воля, идея и они шли. Это как пример – отрицательный, но он есть.

По мнению Дмитрия Коцюбайло, "можно бороться, если есть на это воля людей, которые готовы умирать и убивать за эту страну".