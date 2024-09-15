Загрязнение Десны дошло до Киевщины: стоит ли волноваться жителям столицы

Загрязненная вода из реки Десна уже достигла Киевщины. В Госагентстве водных ресурсов сообщили, стоит ли беспокоиться жителям Киева и области.

В воскресенье, 15 сентября, загрязнение наблюдается между селами Литки и Рожны Броварского района. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Игорь Гопчак, передает 24 Канал.

Смотрите также Отравленная вода в Десне и Сейме: есть ли угроза для Киева и можно ли пить воду из-под крана

В Десне на Киевщине изменился цвет воды и уровень мутности

Несмотря на то, что загрязнение дошло до Киевщины, основная его концентрация находится на Черниговщине.

Загрязнение дошло до 336 километра от впадения по реке Десна. То есть оно уже в Киевской области между селами Литки и Рожны. Но основная концентрация загрязнения находится в Черниговской области между селами Остер и Максим,

– рассказал Игорь Гопчак.

Он сообщил, что в Десне на Киевщине есть уже первые признаки изменения цвета воды и уровня мутности.

Заместитель председателя Госводагентства также отметил, что жители Киева могут не волноваться относительно качества питьевой воды. По его словам, "Киевводоканал" делает все, чтобы исключить попадание загрязненной воды в помещения киевлян.

"В пятницу приехали 120 тонн активированного угля, который будет использован для дополнительной очистки воды. Также были поставлены дополнительные боновые заграждения, есть необходимые реагенты. "Киевводоканал" может убрать и запах, и органическое вещество. Жители Киева будут обеспечены питьевой водой соответствующего качества", – заверил Гопчак.

Напомним, что Денис Шмыгаль назвал причиной загрязнения реки Сейм, которая впадает в Десну, сброс нечистот сахарным заводом в российском Теткино.