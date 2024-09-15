У неділю, 15 вересня, забруднення спостерігається між селами Літки та Рожни Броварського району. Про це ефірі телемарафону розповів заступник голови Державного агентства водних ресурсів Ігор Гопчак, передає 24 Канал.

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У Десні на Київщині змінився колір води та рівень каламутності

Попри те, що забруднення дійшло до Київщини, основна його концентрація перебуває на Чернігівщині.

Забруднення дійшло до 336 кілометра від впадіння по річці Десна. Тобто воно вже у Київській області між селами Літки та Рожни. Але основна концентрація забруднення перебуває у Чернігівській області між селами Остер та Максим,

– розповів Ігор Гопчак.

Він повідомив, що у Десні на Київщині є уже перші ознаки зміни кольору води та рівня каламутності.

Заступник голови Держводагентства також наголосив, що мешканці Києва можуть не хвилюватися щодо якості питної води. За його словами, "Київводоканал" робить усе, щоб унеможливити потрапляння забрудненої води до помешкань киян.