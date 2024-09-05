Движение загрязненных веществ из реки Сейм дошло до Чернигова: есть ли угроза для людей

По состоянию на 5 сентября загрязняющие органические вещества дошли до участка реки Десна в Чернигове. Однако угрозы питьевому водоснабжению пока нет.

В Минприроды отметили, что загрязнение воды по результатам лабораторных исследований – незначительное, типичное для этого периода года. Ранее в Минприроды также объясняли, что реку Сейм могли загрязнить на территории России.

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Есть ли угроза для населения северных областей

Сейчас наблюдается изменение характера движения загрязняющих веществ по реке Десна. Загрязнение идет не сплошным массивом, а передвигается по самой глубокой части реки, отдельными пятнами и оседает на дно.

По данным Госводагентства, превышений химических или высокотоксичных компонентов не установлено. Вода на подходе к Чернигову мутная и темнеет. Скорость перемещения загрязнения меняется в зависимости от извилистости русла,

– сообщили в ведомстве.

По данным мониторинга на Сумщине наблюдается стабилизация состояния реки Сейм от границы с Россией до поселка Чаплище Сумской области. Уровень химического потребления кислорода почти пришел к норме, а мор рыбы в течение последних дней не фиксируется.

В Минприроды отметили, что угрозы питьевому водоснабжению нет, потому что питьевые водозаборы для населения из рек Сейм и Десна в Черниговской и Сумской областях не осуществляются.

Напомним, что Государственная экоинспекция сообщила, что с 14 августа Россия, вероятно, сбрасывает отходы неизвестных веществ в реку Сейм, протекающую на Черниговщине.