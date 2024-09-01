В северных областях Украины собрали 18 тонн погибшей рыбы из рек Сейм и Десна

На Севере Украины продолжается сбор и захоронение погибшей рыбы из рек Сейм и Десна, к загрязнению которых, вероятно, причастны россияне.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщили, что по состоянию на 31 августа в Сумской области собрано более 12 тонн погибшей рыбы, а в Черниговской области – 6 тонн.

Читайте также Загрязнение Десны и Сейма: что решила Госкомиссия ТЭБ и ЧС

На Севере Украины собирают мертвую рыбу

Сейчас масса загрязненных вод в реке Десна добралась до села Кладьковка Черниговской области. Украинские специалисты проводят искусственную аэрацию водоемов для насыщения их кислородом. Это должно усилить действие внесенных бактерий и улучшить качество воды.

Основные мероприятия осуществляются в Черниговской области, в частности в селах Макошино и Максаки. Также продолжается сбор и захоронение погибшей рыбы.

Ранее по поручению Дениса Шмыгаля было проведено заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по загрязнению реки Сейм и возможного загрязнения реки Десна. Тогда комиссия определила комплекс мероприятий для локализации и ликвидации последствий загрязнения.

Напомним, что Государственная экоинспекция сообщила, что с 14 августа Россия, вероятно, сбрасывает отходы неизвестных веществ в реку Сейм, протекающую на Черниговщине.