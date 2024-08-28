В реке Сейм на Черниговщине обнаружили масштабное загрязнение: предполагают, что виновата Россия

Государственная экоинспекция сообщила, что с 14 августа Россия, вероятно, сбрасывает отходы неизвестных веществ в реку Сейм, протекающую на Черниговщине. Там заявили, что загрязнение масштабное.

Пробы воды показали значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Среди них – аммоний и взвешенные вещества.

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Предполагают, что загрязненная вода течет с Курщины

В Госэкоинспекции рассказали, что в результате загрязнения зафиксирована массовая гибель рыбы. По данному факту уже открыли уголовное производство.

Сейчас загрязнение распространилось по всей акватории реки Сейм в пределах Сумской области и добралось Черниговщины, где черная вода, запах гнили, аммиака и мертвая рыба фиксируется, в частности, вблизи г. Батурин,

– сообщили там.

Из-за этого временно запретили купаться, вылавливать рыбу и использовать воду для хозяйственных нужд из реки Сейм на территории Новослободской, Бочечковской, Поповской сельской, Буринской, Путивльской, Кролевецкой городских территориальных общин.

"Сейчас рыбоохранными патрулями Госрыбагентства совместно с другими государственными органами проводятся все необходимые мероприятия для ликвидации последствий экологической катастрофы. В частности, осуществляются работы по сбору и захоронению мертвой рыбы с соблюдением всех необходимых санитарных норм", – сообщили в инспекции.

Впоследствии в комментарии Общественному начальник Госэкоинспекции в Черниговской области Сергей Жук рассказал, что загрязненная вода может течь из села Теткино в Курской области.

Теткино – это первый населенный пункт, где сейчас ведутся активные боевые действия. И по таким косвенным признакам все думают, что оттуда течет такая вода. И, скорее всего, она смывает всевозможную грязь с этого промышленного населенного пункта. Но это только догадки... Это она к нам зашла полсуток назад. А по территории Сумской области она уже течет так неделю,

– сказал он.

К слову, в среду, 28 августа, мэр Вышгорода заявил о загрязнении реки Десна на Киевщине, но впоследствии он свое сообщение удалил. Впрочем, в Киевской ОГА сообщили, что ситуация там в норме. К слову, река Сейм является левым притоком Десны.

"Сейчас вода находится еще в реке Сейм. Еще она не вышла в Десну. Но через некоторое время, скорее всего, она туда попадет", – добавил Сергей Жук.