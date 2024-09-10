Загрязнение реки Сейм: Шмыгаль назвал официальную причину

В городе Теткино, что в России, местный сахарный завод сбросил в реку нечистоты от работы предприятия. Так, это привело к загрязнению Сейма и мору рыб.

Об этом глава украинского правительства Денис Шмыгаль рассказал во время пресс-конференции, информирует 24 Канал.

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Шмыгаль назвал официальную причину загрязнения Сейма

По словам украинского премьера, причиной загрязнения реки Сейм является сброс нечистот сахарным заводом в городе Теткино России. Загрязнение органическими веществами привело к снижению уровня кислорода, а также мору рыбы.

Шмыгаль указал, что на такие случаи существуют четко прописанные шаги реагирования. Сейчас в результате мора рыб есть "определенные последствия, а такая рыба немедленно забирается".

"Мы понимаем, что вещества органические, они вызывают загрязнение. Уже какая-то часть реки пройдена, произошли процессы восстановления там где это прошло ближе к границе. На данный момент органика оседает, растворяется", – объяснил он.

Шмыгаль отметил, что угрозы для жизни и здоровья людей нет. В частности угрозы для водозаборов Чернигова на реке Десна, а также на Днепре Киева – также нет.

"Меры борьбы по очистке активным илом происходят", – указал премьер.